人類世 衝擊地球引反思

人類在地球上成就美麗建設，但也因過度開發造成氣候變遷，歐洲今年4月就罕見地發生大洪水，圖為西班牙災後的慘狀。（法新社）

2025/04/27 05:30

臭氧層被破壞、部分物種滅絕 學界關注調適與風險

〔記者吳柏軒／台北報導〕自從南極臭氧層被破壞，人類活動恐加劇氣候變遷，甚至因土地開發或狩獵行為，引發部分物種滅絕，人類行為衝擊地球系統，引發省思。學界自二千年起提倡新地質名詞「人類世」，反思人類與環境、物種、病毒甚至非物之間的關係，也促進自然與人文跨域研究，開始尋找多物種的生存之道。

請繼續往下閱讀...

以較為民眾知曉的「侏羅紀」為例，侏羅紀是一個地質年代，當時的大氣層含氧量、陸地、海洋的比例，都和現世截然不同。

台灣大學地理環境資源系副教授洪廣冀解釋，人類世最初是地質概念，由諾貝爾獎學者保羅．克魯岑登高一呼，認為人類活動已影響地球整體系統，可在地球內留下足跡，然地質尺度多以百萬年計算，人類活動時間太短，尚未被認可，不過此概念影響整體學術氛圍，人文社會與自然科學也彼此交織鑽研。

國科會人文社會科學研究中心也關注「人類世」，中心主任林瑋嬪指出，氣候變遷不僅影響地球生態，更衝擊社會體系運作、危及人類生存安全，故引領學界探討人類調適與管理風險，從根本理解人與環境、人與物種／非物之間的關係。

人社中心便曾邀請美國賓漢頓大學的環境史教授Jason Moore來台，探究氣候與資本造成的地球危機。去年英國國家學術院院士Tim Ingold也受邀來論述人類、陸地、海洋、空氣乃至於整個地球之間的關係。

引入微觀角度 人類非地球唯一主體

中心也曾舉辦「多物種遭逢」論壇分析多物種與人類的共生關係，並把關注對象延伸到昆蟲、菌類及微生物等，亦有生物滅絕的哲學討論；多名學者也聚集反思人類不再是地球唯一主體，引入病毒微觀角度，乃至「超物」的視野。

去年「人類世下的動物與植物」論壇，就透過環境史來解析動植物與人類共存競逐，如松茸是日本飲食流行文化，卻因大量伐林、造林等，如今得向北美購買松茸。

洪廣冀也提到，自身關注台灣山林，山林不僅是自然，更囊括原住民活動、清代禁伐、日本管理到現代保育等人類活動痕跡，是一代代人們所打造。

林瑋嬪鑽研道教科儀「安龍謝土」，點出儀式用的「米」也代表人類藉由米結合信仰，與環境及精神世界交織共和。

林瑋嬪預告，今年十月將再舉辦「微生物與社會」跨領域論壇，突破人類中心視角，聚焦病毒、細菌、浮游生物及真菌等，重新審視人類與微生物間的複雜關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法