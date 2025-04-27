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    南投罷2藍委 車隊掃街衝刺連署

    南投罷免藍委團體結合公民團體發動車隊掃街，號召民眾連署 。（記者張協昇攝）

    南投罷免藍委團體結合公民團體發動車隊掃街，號召民眾連署 。（記者張協昇攝）

    2025/04/27 05:30

    罷免馬文君、游顥二階連署已達法定門檻逾8成 拚5/2達標送件

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣罷免國民黨立委馬文君、游顥團體，已分別收到約一萬五千份和一萬八千份連署書，距離通過二階連署法定門檻分別達八、九成，兩罷團昨結合公民團體發動車隊展開全縣掃街宣傳，呼籲鄉親踴躍站出來連署，力拚五月二日達標送件 。

    5/4二階連署截止 罷團文宣告急

    南投縣被喻為「鐵板一塊藍」的罷免艱困區，投一「All罷馬」和投二「去游除垢」兩罷團，在發動一階意向書連署時原本不被看好，且各種阻力不斷，但在罷團志工出動機動連署車深入社區，甚至到公墓號召掃墓民眾連署，以及採取到府收件等多元連署方式鍥而不捨努力下，不只一階通過，二階連署份數也即將達法定門檻。

    根據兩罷團四月二十三日及二十四日公布的連署份數，其中投一罷免馬文君的團體已收到約一萬五千份連署書，距離法定門檻一萬八六二二份已達八成，並設定二萬七千份的安全門檻；投二罷免游顥團體，已收到約一萬八千份連署書，距離一萬九八三三份法定門檻，進度破九成，並希望達二萬五千份的安全門檻目標。

    沿途民眾揮手表支持 高喊加油

    由於五月四日是罷免馬、游兩藍委二階連署截止日，兩罷團除發出告急文宣，加緊動員志工擺攤、家訪衝高連署份數外，昨也結合台灣公民陣線、台灣經濟民主聯合等公民團體，發動車隊在全縣掃街宣傳，做最後一週衝刺，號召更多鄉親勇敢站出來連署。

    罷團車隊從民進黨縣黨部出發後，上午先在投二區（濁水溪線）掃街，下午轉往投一區（烏溪線），沿途獲得不少民眾表達支持之意，有駕著電動代步車的民眾看到車隊，揮手致意並高喊「加油！加油！」讓罷團志工們相當感動。

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，雖然五月四日是連署截止日，但罷團希望能在四月三十日即達標，且達到足夠安全份數，於五月二日送件。

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