《揭露賣狗肉吃石虎》動保人士批江和樹英雄主義 害查緝破局

2025/04/27 05:30

〔記者黃旭磊、李文馨／綜合報導〕民眾黨台中市議員江和樹廿五日在議會驚爆台中有狗肉黑市，甚至宣稱連石虎肉都賣，對此，新竹縣流浪動物珍愛協會指控江以「英雄主義」包裝，讓全國布局超過七個月收網行動曝光。

江和樹強調，爆料後大甲警分局不到六小時就捉到兇手，沒跟上（動保團體）節奏造成不便，深感抱歉，「初衷是揪出惡質業者捉到殺狗者」。

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江對沒跟上節奏 造成不便道歉

江和樹稱不肖業者上網以「寵物補給品」等名義販售狗肉，連石虎都不放過，還附一袋蔥調味，新竹縣流浪動物珍愛協會臉書發文指出，江和樹為打造個人「熱心動保」政治形象，在明知查緝行動尚處於偵查不公開階段的情況下，擅自將協會提供的資料、影像對外公開，違法違規，導致全國查緝行動全面破局，數名嫌疑人潛逃、證據線索散失，並讓查緝人員面臨人身安全風險。

新竹縣流浪動物珍愛協會指出，相關做法讓查緝人員處於危險中，造成草菅人命與陷人於不義的嚴重後果，痛批是以英雄主義包裝的災難與背叛。

動保團體憂危查緝人員人身安全

江和樹昨天表示，這是一個誤會，四月廿三日協會三人來找服務處，說台中有人在販賣狗肉跟石虎，協會提供影片、照片，「還拿了一塊肉」，馬上通報動保處要做筆錄，身為民意代表有家室，自己也怕業者可能找上門，做對的事不需害怕。

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