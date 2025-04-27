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    《德醫歸化台籍 兒僅有永久居留權》熱愛足球 馬樾想踢進國家隊當國手

    已歸化我國籍的中醫師馬培德（右）與德國妻（左）期盼，在台土生土長的兒子馬樾（中）未來踢進國家隊當國手，為台灣足球努力。（記者蔡淑媛攝）

    已歸化我國籍的中醫師馬培德（右）與德國妻（左）期盼，在台土生土長的兒子馬樾（中）未來踢進國家隊當國手，為台灣足球努力。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/27 05:30

    記者蔡淑媛／專題報導

    中國醫藥大學附設醫院德籍中醫師馬培德在台居住十七年，六年前以外國高級專業人才歸化我國籍，與德國妻子在台生下兒子馬樾（音同越）已經十二歲，一家人早在台灣落地生根，兒子就讀公立小學、參加足球隊，是個「土生土長的台灣囝仔」，卻受限國籍法不能入籍台灣，馬培德期盼台灣留才攬才，也能留住家人，一起為台灣打拚。

    台中出生長大 就讀公校台灣囝仔

    由於台灣是屬人主義，馬樾在台出生時是德國籍，馬培德現在是台灣人，兒子只有永久居留權，無法跟著爸爸成為台灣人，馬培德很焦慮，擔心兒子的國籍認同及在台生涯發展，他認為台灣要吸引外籍高級專業人才，必須符合國際潮流，要延攬人才留台，不要做「半套」，鬆綁入籍規定，讓家人能隨同高級專業人才入籍，不放棄原有國籍，不只是人道考量，孩子長大後也是最好的國民外交，兒子希望能成台灣人，成為台灣國手，為台灣爭光。

    馬培德的獨子馬樾一頭金髮，說著一口流利標準的國語，在台中出生、長大，就讀在地幼兒園、小學，金髮碧眼在台生活、就學，相當顯眼，有人說他是「阿兜仔」，他笑回「在哪裡！」輕鬆應對說，「外國人也是台灣人。」

    馬培德期盼 鬆綁家屬入籍規定

    馬樾就讀小學五年級，參加足球校隊，與隊友賣力踢球，默契十足，喜歡台灣的天氣與便利，愛住在台灣、愛吃臭豆腐，舉手投足就是活脫脫的台灣囝仔。

    馬樾小學原本就讀私立小學，為了踢足球，沒有選擇到媽媽任教的美國學校，而是上公立小學，早已立定志願要報考當地有足球校隊的國中，德國足球隊多次奪得世界盃冠軍，他仍說，以後要當足球員，「我也是台灣人，想成為台灣國手，為台灣踢球！」

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