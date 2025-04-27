竹縣桐花祭啟動 體驗在地客家寮

新竹縣桐花祭登場，巨埔農場的水管屋規劃童玩寮，有多樣童玩遊戲。（記者廖雪茹攝）

2025/04/27 05:30

有生態教育、客家藝文、文創、農食及桐花行旅

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣桐花正盛開，今年桐花祭與新埔在地人、文、地、景串連，以「客家寮」裝置設計一系列在地體驗，體驗在地生態教育、客家藝文、客家文創、客家農食及桐花行旅等，展現客庄多元豐富人文，昨天在新埔鎮巨埔農場啟動桐花祭主場系列活動，縣長楊文科歡迎全國民眾一起到新竹縣漫步《巨埔寮》桐聚道。

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關西祖傳隴西八音團為今年桐花祭「伯公祭儀」揭開序幕，祭儀以《迎賓》、《淨身》及《祈福》三步驟增添儀式感；築夢舞集演出「靚靚春桐舞紛飛」行動環境舞劇，山歌王賴清元則以優美的山歌組曲，帶來濃濃的山歌風情。

楊文科表示，今年桐花祭以以「客家寮」作為發想設計串連整體活動，主場地設置各式「寮」的體驗，包括祈福寮、茶寮、咖啡寮、花寮、粄寮、洗衫寮、童玩寮、食寮等，以客家好客的款待及「巡寮」體驗，讓民眾體驗在地人文。

客委會推全民報桐花活動

客委會副主委邱星崴說，客委會從二○○二年開始舉辦桐花祭活動，今年補助新竹縣一六○萬辦理活動，歡迎大家到新竹縣遶桐花。他也提到，客委會設置桐花景點開花監測，提供智慧花況預測，今年也首次舉辦「全台人氣油桐樹票選」，並推出「全民報桐花」線上活動，邀請大家捕捉即時花況。

5/3、5/4規劃茶香文學行旅

文化局長朱淑敏表示，除主場活動外，五月三日至四日以迎花、尋花、花聚及花果四大主題，規劃了新竹遶桐花—「來巨埔寮打鬥敘」茶香文學行旅。此外，縣府串連新埔、湖口、北埔、芎林及寶山等鄉鎮規劃桐花秘境小旅行，詳情可至竹縣府及文化局網站查詢。

另寶山鄉寶二水庫昨有一場「桐遊寶山」桐花祭活動，即使春雨霏霏，兩梯次桐花小旅行依然爆滿。

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