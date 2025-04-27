苗市鐵馬進香 300騎士挑戰345公里

苗栗市長余文忠（中）、市代會主席陳仁杰（右一）帶領300騎士出發。（記者張勳騰攝）

2025/04/27 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市鐵馬進香文化活動，重現六十多年前青年騎腳踏車南下雲林縣北港鎮朝天宮進香場景。三百名騎士昨啟程，其中最年長是八十歲的張德煒、最小是來自台中市十四歲的梁祐嘉，展開二天一夜長達三百四十五公里鐵馬進香宗教之旅。

六十多年前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港鎮朝天宮進香，成為客家人獨有進香文化，隨著時代變遷、交通發達而逐漸沒落。苗栗市公所於二○一八年復刻，成為全台唯一以鐵馬載媽祖神尊南下進香。

請繼續往下閱讀...

昨天清晨六點，苗栗市長余文忠與苗栗市代會主席陳仁杰、苗栗市天后宮主委林岳爐等人於團拜儀式後，將天后宮媽祖聖尊請出神龕，登上今年重新打造的媽祖座駕3.0三輪車。

隨後鳴笛出發，余文忠騎上媽祖座駕，載著媽祖神像，引領三百名熱血騎士從苗栗天后宮出發，全程來回三百四十五公里，車隊預計於廿七日傍晚返回，下午五點半起將在苗栗縣政府前廣場舉辦「感恩之夜」，邀請苗栗市社團等演出。

余文忠強調，苗栗鐵馬進香已成為苗栗縣地方特色代表，更是對苗栗歷史、傳統文化的傳承及凝聚，也希望企業界能全力支持，事後也會進行檢討，讓活動一年辦得比一年好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法