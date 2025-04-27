《視力受損不服輸》鋼琴王子許宏明 撫慰人心獲模範勞工

雙眼視神經萎縮的高雄榮總社工許宏明（右二），不認輸向上的精神，獲高雄市長陳其邁（左二）表揚為模範勞工。（記者許麗娟攝）

2025/04/27 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市昨天表揚模範勞工，有「鋼琴王子」之稱的高雄榮總社工室員工許宏明，雖然雙眼視神經萎縮影響視力，憑藉著音樂專才在醫院撫慰病人及家屬，也善用流利的外語協助外籍人士就醫翻譯，不認輸的精神獲得表揚。

五歲開始學琴的許宏明，一路從音樂班研修到音樂研究所，因專注於學習造成高度近視，二○○四年時，因誤點不當眼藥水，導致雙眼視神經萎縮變成弱視，衝擊他的音樂家之路。

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二○一一年五月，高雄榮總獲捐贈鋼琴，當時的院長安排許宏明彈奏兩週，反應非常好，變成醫院每週的固定演奏。他回憶，曾有一名安寧病房的病人很愛聽他演奏，總是推床出來躲在角落聽，但兩個星期後，這名病人就離世了，昏迷前還寫信向他表達感謝，讓他相當感動。

許宏明即使眼睛弱視，卻仍自學英文，幫助醫院做翻譯，也很開心獲得模範勞工，除了音樂外，在其他能力被肯定，他以自身經歷鼓勵同樣身體有缺陷的朋友「不要放棄」，雖然在職場上因為弱勢會很辛苦，但堅持自己、多學習，努力也能獲得成就。

高雄市長陳其邁昨日頒獎表揚八十一名模範勞工及三十八家優良工會，讚揚勞工是高雄發展最重要的基礎。

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