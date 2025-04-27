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    高雄越域引水南化水庫 創24年新高

    高雄今年從甲仙堰越域引水挹注南化水庫創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

    高雄今年從甲仙堰越域引水挹注南化水庫創下歷史新高。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年水情佳，主要河川流量比去年同期高，不只每天北援台南十五萬噸清水，今年越域引水挹注南化水庫近四千萬立方公尺，相當於三分之一座南化水庫蓄水量，創下二十四年來同期歷史新高，穩定南部縣市整體供水。

    日援15萬噸清水 至今達三分之一座水庫

    高雄每日所需用水量一五○萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，今年以來流量比去年同期高，尤其高雄今年一至三月累積雨量六十九毫米，比前五年同期平均累積雨量四十一毫米更多，昨天的流量每秒十六．四立方公尺，每天可北援台南十五萬噸清水。

    高雄沒有大型水庫，與台南共用南化水庫，高雄山區容易午後降雨優勢，持續挹注旗山溪流量，除供應下游農業灌溉無虞，更透過甲仙堰越域引水，提升南化水庫蓄水量，今年已經累積近四千萬立方公尺，相當於南化水庫四成蓄水量，創下越域引水二十四年來同期新高。

    南化蓄水率逾8成 今年供水無虞

    水利署南水分署也嚴格管控南化水庫出水量，每天不超過四十五萬噸，儘量把水蓄存南化水庫，昨蓄水率仍超過八成，以穩定南部供水。南水分署表示，去年颱風帶來豐沛雨量，加上今年以來春雨多，南部供水無虞。

    此外，五月汛期將至，氣象署預測鋒面近日過境，將為高雄山區帶來降雨，預期挹注整體川流量，有望加大越域引水，再創歷年同期新高。

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