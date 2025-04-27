高雄—馬祖直飛6/6啟航 每週五一班

馬公港旅客服務中心，由各界貴賓剪綵啟用。（記者劉禹慶攝）

2025/04/27 05:30

上午11︰15小港機場出發 回程於13︰40南竿起飛 只花約1小時40分

〔記者葛祐豪、劉禹慶／綜合報導〕連江縣政府攜手高市府及華信航空，共同推動「高雄—馬祖」直飛航線，將於六月六日正式啟航，每週五飛一航班 。

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原本轉乘候機候車耗時逾4小時

目前沒有直飛航班情況下，高雄與馬祖間的交通，無論經由台中或台北轉乘，加上候機與候車時間，至少需耗時四小時以上。去年十一月間，旅行社銷售高雄直飛馬祖的包機航班，當時共往返十個班次，旅客反應不錯。

儘管連江縣近年吸引越來越多國內外遊客，但高雄缺乏直飛航班，大幅減低南部民眾前往馬祖的旅遊意願；在高市府與連江縣政府全力支持下，小港機場直飛馬祖南竿的航班，將於六月六日正式啟航。

華信航空指出，每週五由高雄往返馬祖南竿一航班，上午十一點十五分由高雄小港機場起飛、十二點五十五分抵達馬祖南竿機場；回程班次於下午一點四十分由南竿起飛、三點廿分抵達高雄。

高市觀光局長高閔琳表示，高雄直航馬祖僅約一小時四、五十分鐘，大幅縮短交通時間，免除轉乘不便，也提升南部旅客赴馬祖旅遊的意願與便利性，也讓服役官兵更方便。

南部鄉親方便賞世界奇景藍眼淚

連江縣政府強調，被CNN列為「世界十五大自然奇景」的馬祖藍眼淚，每年三至九月最佳觀賞期，此次直航啟動時間，就是為了將最美的馬祖帶給南部鄉親。

此外，澎湖馬公港新建旅客服務中心昨天啟用，澎湖縣長陳光復與議長陳毓仁、交通部長陳世凱、港務公司董事長李賢義等人共同剪綵。陳世凱表示，交通部這幾年對於澎湖的港埠、觀光、道路設施投資近六十億元，與澎湖縣政府齊心打造安全、便利的交通環境，讓澎湖越來越好。

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