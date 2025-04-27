鵝鑾鼻草地觀星音樂會 聽語障友初體驗

屏縣府舉辦聽語障朋友恆春觀星初體驗，現場還有墾管處音樂會活動。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/27 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「來恆春擁抱宇宙」鵝鑾鼻草地觀星音樂會，昨晚有五十五位來自屏東縣聲暉協進會及聾啞福利協進會的聽語障朋友，迎來人生首次觀星體驗。屏東縣長周春米親自陪同，與他們躺在鵝鑾鼻的柔軟草地上。滿天星斗雖無聲，卻以無比療癒的光芒，點亮這群特別追星者的心。

手語形容星空像會說話的畫

恆春建城一百五十週年，屏東縣政府推出「來恆春擁抱宇宙」系列活動，民眾或坐或臥，沉浸在低光害的澄淨星空下，搭配天文望遠鏡與專業導覽，寓教於樂，成為恆春半島最具魅力的新型態旅遊。周春米表示，恆春視野開闊、無霾害，堪稱觀星天堂，英國BBC更指出「星浴」正席捲全球。

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這場專為聽語障朋友打造的觀星之夜，屏東縣府社會處透露，縣府長期鼓勵身障朋友走出戶外，擁抱自然，從浮潛、搭帆船到露營，皆為他們量身設計體驗。此次活動，縣府出動四位手語老師，事前安排天文課程以利即時翻譯，還備無障礙巴士接送行動不便者。

療癒身心的光芒盡在不言中

夜幕低垂，星空大使施世治以生動解說帶領大家認識天文奧妙，歌手Summer的溫暖歌聲輕輕響起，草地上洋溢幸福氛圍。周春米與聽語障朋友並肩躺下，望著閃爍星辰，許多朋友透過手語分享感動「從沒想過能這樣看星星！」有人比出手語，形容星空像「會說話的畫」，讓身旁志工與家屬紅了眼眶。

縣府跨局處整合資源，每月推出不同主題觀星活動，打造恆春半島旅遊新亮點。五月三、四日將由文化處接棒，推出「春之星空親子野餐音樂會」，邀請大提琴家張正傑、鋼琴演奏家與京劇大師朱陸豪，於寶瓶星座流星雨期間帶來跨界藝術饗宴。

屏縣府舉辦聽語障朋友恆春觀星初體驗，場面溫馨。（記者蔡宗憲攝）

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