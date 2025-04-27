雲林籌建環保大樓 綠建築明年底完工

雲林縣府將在虎尾高鐵特定區高鐵站對面興建環保大樓，未來也將成為「雲林縣氣候變遷調適館」。圖為模擬圖。（雲縣環保局提供）

2025/04/27 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣環保局辦公大樓屋齡超過五十年，耐震能力不足，縣府將斥資六．六億元在虎尾高鐵特定區興建環保大樓，環保局長張喬維表示，新大樓是以自然生態、永續環保、智慧管理等多面向設計，節能且雨污水零排放，預計二○二六年底完工。

環保局行政科長陳韋汝指出，新環保大樓位在高鐵雲林站對面，預定地占地近五公頃，其中環保大樓占一公頃，為地上六樓、地下一樓的建築，周邊打造公園綠地做空氣品質淨化示範區。

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張喬維說，新大樓以自然生態、永續環保、綠建築、智慧管理等多面向設計，並導入資源循環策略，採用永續建材、焚化再生材料製作植草磚等，周邊景點工程規畫雨污水回收系統再利用零排放。

此外，節能方面，考量季節風向、日曬等因素，各樓層以南向為半開放式空間，各樓層以南向為半開放式空間，並透過垂直綠牆結合建築外框植栽灑水與雨水回收設計，降低能耗；屋頂預留太陽能設置空間，提高未來能源自給率。

張喬維表示，新大樓距離高鐵站約兩百公尺，內部設置國際會議廳、小型會議室，可提供公民營機關團體租借，工程即將動工，預計明年底完工，未來將成為全國首座以「氣候調適」為主軸的縣級示範場域。

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