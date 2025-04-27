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    台南鎮北好行健走 千人走訪歷史街區

    台南市北區「鎮北好行」健走活動，昨日由昔日小北門遺址的民德國中出發。（記者王姝琇攝）

    台南市北區「鎮北好行」健走活動，昨日由昔日小北門遺址的民德國中出發。（記者王姝琇攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南「鎮北好行」健走活動昨天登場，近千人沿大、小北門城牆前進、步入歷史街區，全程三．二公里，北區區公所特製九款印章讓民眾沿途蓋章，集章迷嗨翻。

    健走從昔日小北門遺址的民德國中出發。民德國中熱舞社攜手華德里貓頭鷹吉祥物「波比」、橲榕軒飯店「榕寶」，以及大潤發「發仔」帶動健康操揭開序幕。再由市長黃偉哲、北區區長潘寶淑等人帶領近千位參加者鳴笛出發，走訪大、小北門之間的景點，適逢府城建城三百年別具意義。

    特別的是，北區區公所特別將轄內極具特色的文化景點圖像化，設計成九款印章及集章卡，包括鎮轅境土地公廟的元寶、鳳鳴社的樂器、元和宮全台白龍庵的家將臉譜等，讓民眾走訪各景點時除解說牌可進一步認識鎮北坊宮廟歷史外，也可體驗集章樂趣。

    黃偉哲表示，這是一場結合健走運動與歷史文化路線的活動，不只呼應「府城城垣三百年」，並藉由健走走訪北區的廟宇及古蹟。

    潘寶淑指出，透過活動行銷北區鎮北坊文化園區在地特色，園區內有豐富的人文歷史，全程約三．二公里，將走入三條歷史街道，走訪三二一巷藝術聚落、大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、鎮轅境土地公廟、三老爺宮、元和宮、烏鬼井、鎮山城隍廟。

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