台南總舖師辦桌開百桌 無菜單呷澎湃

春季場有10道佳餚。 （記者楊金城攝）

2025/04/27 05:30

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕台南首度舉辦「台南總舖師四季辦桌」，春季場昨天在柳營德元埤荷蘭村登場，席開一○○桌，一桌要價一萬元，仍是供不應求，台南市長黃偉哲到場與賓客揭曉春季饗宴菜單，又有歌舞表演，辦桌很熱鬧。

黃偉哲表示，每道佳餚皆融合總舖師逾廿五年的辦桌經驗與創意巧思，無論視覺還是味覺，都為賓客帶來滿滿驚喜與感動。春季場辦桌一開放報名就秒殺，希望夏季場增加桌數回應民眾的期待，要讓民眾品嘗最澎湃的台南美味，感受深厚的台南辦桌文化底蘊。

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四季辦桌選在旅遊景點 推當地食材料理

台南市觀旅局局長林國華說，台南總舖師四季辦桌將在春、夏、秋、冬季選在旅遊景點，以當季當地食材料理，推廣台南有人情味、美味的辦桌文化，帶動美食觀光，七月夏季饗宴籌辦中。

四季辦桌春季場由洪俊男與陳志安等兩位總舖師聯手操刀，以獨特無菜單料理形式，融合春材食材與在地風土特色，展現辦桌文化的多元面貌，昨天賓客到場，菜單才揭曉。

春季辦桌選用食材如後壁區稻米、柳營區鮮奶與紫茄、六甲區筍殼魚、將軍區蘆筍與紅蘿蔔、七股區白蝦及指定食材台灣鯛，搭配龍蝦、鮑魚、紅蟳等高檔海味，精心打造「台日海味大集合」、「捲捲龍蝦月光盒」、「台南真正刈有春」等十道兼具創意與美味的佳餚。荷蘭村特活綠小舖也規劃小小總舖師來辦桌遊戲，讓親子認識辦桌文化。

鳳梨好筍季關廟揭幕 展示創意吃法

此外，台南鳳梨好筍季昨天在關廟區揭幕，以「關廟南菠旺」為主題，除了鳳梨鮮果，也展示創意吃法如鳳梨摩摩喳喳、鳳梨糖葫蘆、鳳梨饅頭、鳳梨吐司、鳳梨茶等，吸引人潮；市長黃偉哲說，歡迎民眾來台南遊玩，品嘗台南鳳梨、綠竹筍正是「食當季、吃在地」的好時機。

台南首度舉辦「台南總舖師四季辦桌」， 荷蘭村特活綠小舖也規劃小小總舖師來辦桌遊戲，讓親子認識辦桌文化。（記者楊金城攝）

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