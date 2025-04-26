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    首頁　>　生活

    （桃園）收禮幫運廢棄物 清潔隊2人判刑

    2025/04/26 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市彭姓、詹姓男子曾被市府環境清潔稽查大隊（已改制環境管理處）僱用，分任平鎮區中隊晚班駕駛、隨車清潔隊員，卻於二○二二年二月間，三度為當地一家零售量販店清運事業廢棄物，為業者省下一萬七百餘元費用，桃園地方法院依兩人犯主管事務圖利罪，都判處有期徒刑一年六月，褫奪公權一年，緩刑兩年。

    環保局表示，彭男已離職，詹男當時就調離現職，後續送考績委員會依工作規則懲處，最重將予解聘，該局也將對同仁加強法治教育，避免誤觸法網。

    桃園地檢署起訴書指出，彭男、詹男明知平鎮這家零售量販店，為廢棄物清理法規定屬於產生事業廢棄物的場所，須自行委託公、民營清除處理機構清運，不得由環清大隊清運，卻仍於二○二二年二月十九、廿一、廿二日的下午，三度幫業者清運事業廢棄物，前往楊梅區員本垃圾掩埋場傾倒，業者因此省下一萬七百餘元清運費用。

    彭男、詹男雖收受業者的水果、飲料、禮盒等，不正利益約為一萬七千餘元，檢方依貪污治罪條例起訴並指出，他們收受的不正利益為五萬元以下，難認對社會秩序與公務員廉能的法益有重大戕害，與一心利用職務斂聚財物的貪污態樣有別，應認犯罪情節尚屬輕微，請求法官減輕其刑。

    桃院因彭男、詹男共同犯對於主管事務圖利罪，分別判處兩人有期徒刑一年六月，褫奪公權一年，緩刑兩年。

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