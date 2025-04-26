大溪百吉國小步道賞螢 還可找樹蛙

桃園市大溪區百吉國小旁步道林間，4月無雨晚間已出現大批螢火蟲。（記者黃政嘉攝）

2025/04/26 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市大溪區百吉國小前步道入夜時分的無雨天氣，湧現螢火蟲點點閃爍螢光，伴隨黃嘴角鴞叫聲、面天樹蛙走跳，陸續有民眾摸黑尋光賞螢，與學校合作的生態講師康邦宇十七日在步道林間發現準備化蛹的螢火蟲終齡幼蟲，他觀察北部地區今年較晚轉暖，伴隨前兩週降雨，估計百吉國小周遭螢火蟲這個月現蹤巔峰並分批出現至五月。

市民楊小姐廿一日帶兩個孩子來百吉國小前步道欣賞火金姑，她說，步道環境單純、不危險，已好多年來此賞螢，小孩子對於螢光「好像天然LED燈」感到驚奇、喜愛，今年當地螢火蟲數量跟往年差不多。

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康邦宇表示，百吉地區螢火蟲物種以黑翅螢為主，也曾有少數的山窗螢，今年因為天氣變暖的時間較慢，上週發現黑翅螢幼蟲距離化蛹成蟲還需一段時間，因此賞螢時間拉長，呈現分散性，不像過去一次全部爆發，百吉地區螢火蟲約晚間六點半慢慢出來，七點後數量較多，約八點就躲起來休息。

百吉國小校長王連進說，學校跟居民溝通、宣導農作物別噴灑農藥，長久下來形成保育默契，該校學生遍布崎頂、新峰等地區，老師轉知學生目前為賞螢時機點，且步道生態豐富，光是蛙類就有廿幾種，面天樹蛙還會跳進校內，推薦喜歡生態的民眾來此認識自然生態之美；教導主任劉兆然說，學校辦理過螢火蟲與生態夜觀活動，正評估於校園內以大型飼養箱復育螢火蟲與還原棲地，增進生態教學資源。

桃園市大溪區百吉國小旁步道林間，4月無雨晚間已出現大批螢火蟲。（記者黃政嘉攝）

桃園市大溪區百吉國小旁步道林間，4月無雨晚間已出現大批螢火蟲。（記者黃政嘉攝）

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