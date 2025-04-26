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    （桃園）八德楓樹腳公園 議員建議增活動設施

    八德區楓樹腳旗艦公園高十六公尺的「長頸鹿遊具」是亮點。（記者謝武雄攝）

    八德區楓樹腳旗艦公園高十六公尺的「長頸鹿遊具」是亮點。（記者謝武雄攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨為市府工務局工作報告議程，多位議員反映八德區楓樹腳旗艦公園的遊具不適合所有小朋友，園區還有圍牆修繕、排水不暢等問題，對此，工務局景觀工程科長陳翠慧表示，正彙整相關問題，預計下半年進行二期工程一併解決。

    圍牆待修 排水不暢 棧道間隙大

    議員許家睿直指，除了三月十五日強降雨，造成公園附近淹水，民眾也抱怨園內設施不足，僅高十六公尺的長頸鹿遊具一個亮點，樂齡共融的元素流於表面，幼齡兒童及年長者幾乎沒有設施可用，與桃園區陽明運動公園落差極大，另有廁所隱蔽性不足、高架棧道間隙過大，潛藏安全隱憂等問題。

    工務局︰二期工程下半年動工

    議員楊朝偉表示，公園移撥給區公所養護，平常只有警衛、清潔工各一人，人力明顯不足；議員呂林小鳳說，公園周邊住宅區密集，公園已成居民最重要的休憩場所，長頸鹿遊具畢竟不適合年紀較小的兒童，園區面積達三千坪，應可設置符合各年齡層的活動設施。

    工務局長汪在宙答詢說，楓樹腳公園鞦韆區可供二到十二歲兒童使用，長頸鹿遊具供五到十二歲兒童使用，磨石子滑梯及體健設施區供十三歲以上民眾使用，移撥區公所養護人力不足的部分，會以外包巡查人力協助處理。

    汪表示，公園積淹水是園區後方水溝溢流造成民生污水流至園內，已經完成疏濬，三月底啟用當天大雨並未淹水，顯示情形獲得改善，考量公園周邊停車不易，將幼兒園預定地闢建臨時停車場供來遊憩民眾停車。

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