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    首頁　>　生活

    嘉中、嘉女招半導體、AI電資班 男女均收

    2025/04/26 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中教育會考五月十七、十八日登場，因應少子化及近年半導體產業就業優勢，一一四學年度嘉義高中續辦「半導體實驗班」等特色招生入學，並擴大招收十五名女生，六月十日晚上七點舉辦招生說明會；嘉義女中新設「AI電資實驗班」、「醫藥科技實驗班」各一班，獲教育部核定，並招收卅名男生，五月二日晚間七點召開說明會。

    嘉中日前與雲嘉地區國中說明，一一四學年度招生將減為五一三六人，每班人數降為卅三人；除現有科學班、高瞻雙語實驗班、數理資優班及語文資優班，還設半導體實驗班。

    嘉中表示，一一四學年度免試入學共招生男生五三三人、女生十五人，除科學班獨立甄試，其餘特色招生入學管道，新生報到後，將依國中會考成績篩選或考試錄取。

    嘉義女中免試入學將招收女生四五五人、男生卅人，特色招生入學管道除人文社會科學資優班、數理資優班，新設AI電資實驗班、醫藥科技實驗班，除資優班招收廿九人，其餘每班招收卅三人，資優班、實驗班在入學後依國中會考成績篩選或考試錄取。

    有國中校長說，嘉中、嘉女開設半導體、AI電資實驗班，對家長、學生而言，適性揚才、具有考上頂尖大學的競爭力及可就近入學，是考量重點。

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