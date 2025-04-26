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    首頁　>　生活

    土庫圖書館長彭冠綸創新 借閱率破10萬冊

    土庫鎮立圖書館長彭冠綸將圖書館打造具有「人性」，連五年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」獎。（記者李文德攝）

    土庫鎮立圖書館長彭冠綸將圖書館打造具有「人性」，連五年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」獎。（記者李文德攝）

    2025/04/26 05:30

    記者李文德／專題報導

    雲縣土庫鎮立圖書館長彭冠綸以自身社福背景結合圖書專業，將圖書館打造得更有「人性」，連五年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」獎項。她說，獲獎只是指標，如何讓圖書館變得更溫暖，還需要再不斷精進。

    下課十分鐘 讓學童進館看書

    四十歲的彭冠綸因緣際會下轉換職場到土庫鎮公所擔任民政課員、研考，二○一九年獲薦就任圖書館長，由於圖書館平日少人問津，彭冠綸構想如何讓一般日也有人進來。她表示，圖書館後方是土庫國小，與校方合作推出「下課十分鐘」，當下課鈴響，後門會打開讓小朋友走進去來看書、借書，讓學童培養出借書的風潮，熱門書籍單月周轉率超過廿次，讓原本不常進入館內的孩子愛上圖書館。

    二○二一年因疫情圖書館暫時封閉，如何讓書本借出更是一大難題。彭冠綸看見外送平台興起，「人走不進，書可以出門」的想法，造就了「BookPanda」誕生，讓民眾、各團體單位將想看的書單列出，由館長、館員親自裝箱送到府，就連當地補習班、日照中心，甚至外鄉鎮也慕名來借閱。

    民眾列書單 館員裝箱送到府

    彭冠綸說，當年全台借閱冊數減少一○三八萬冊，整體降低近一成三，但土庫圖書館借閱率卻是逆勢成長，令她更堅定朝溫暖的圖書館邁進，原本鎮內圖書館每年借閱率約五萬冊，目前已倍數成長突破十萬冊，連續五年獲教育部「整體閱讀力表現績優城市」。

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