口湖成龍濕地 文蛤殼裝置藝術驚豔

國內外藝術家進駐成龍濕地創作，圖為台灣王彥臻「落地生花」作品，以文蛤殼作媒材。（記者黃淑莉攝）

2025/04/26 05:30

國內外藝術家使用傳統竹編技法、漂流木做媒材 注入漁村生命力

〔記者黃淑莉、鄭旭凱／雲林報導〕口湖鄉成龍濕地社區藝術活動今天登場，邀請國內外藝術家、志工駐村，與社區民眾利用在地文蛤殼、植物葉片、氣根做媒材，協力創作四件裝置藝術，呈現成龍村的歷史及濕地環境，作品提前亮相，吸引許多遊客拍照分享。

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社區藝術活動 主題土地親像花

縣府文觀處長陳璧君指出，成龍濕地藝術活動從二○一○年開始，期間因疫情停辦，村民非常珍視藝術活動累積的成果，今年在國發會、農村發展與水土保持署南投分署、縣府支持下，由社區、坔田渡鳥文化工作室共同承辦，主題為「土地親像花」，邀請民眾一起來參加，看見雲林濱海地區的獨特魅力，為地方注入創新能量。

成龍社區發展協會理事長田日蒸表示，「土地親像花」取自成龍村耆老田桑卿老師創作的〈古今牛尿港庄什念歌〉，不僅向長者致敬，也藉由藝術回應成龍村歷史的多重轉變，願土地能如心中最美的花朵般綻放。

週末市集、音樂、紀錄片分享

坔田渡鳥文化工作室創辦人林珮甄指出，這次藝術活動邀請台灣、馬來西亞、土耳其、德國等國內外藝術家駐村創作，並規劃多項特色體驗活動，透過藝術的語言與社區共鳴，展現成龍濕地多元且富有生命力的風貌，今、明兩天有市集、音樂演出、繪本故事與紀錄片分享、裝置藝術作品導覽。

四件裝置藝術作品，包括台灣藝術家王彥臻創作的的「落地生花」，以在特產文蛤殼作媒材，層疊排列勾勒根植大地的生態，描繪在土地綻放的生命；馬來西亞張國耀的「花仍在」，使用傳統竹編技法，寓意著一種堅持與希望，像是經歷了風霜歲月後，那些美好依然存在著。

土耳其Sehriban Köksal Kurt的「地彩之環」，運用在地特有的濱海植物創作出圓形曼陀羅，如同村莊的變遷過程；德國Sehriban Köksal Kurt與台灣童郁豪的「運」，透過漂流木作品，引領人們回到歷史上的「牛尿港」時期。

國內外藝術家進駐成龍濕地創作，圖為馬來西亞張國耀創作的「花仍在」，寓意堅持與希望。（記者黃淑莉攝）

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