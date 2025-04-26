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    首頁　>　生活

    花蓮轉運站無障礙廁所 按鈴等開門

    2025/04/26 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮火車站前的花蓮轉運站內的無障礙廁所，有身心障礙人士抱怨，前往如廁卻發現門鎖起來，還要另外按鈴才有人來，對此花蓮縣府建設處、社會處會同議員及身心障礙團體辦理會勘。縣府建設處表示，廁所內有仿木地磚、可以躺成人的照顧床，常遭人長時間占用、甚至故意抹糞便污損，不得已才採取「按鈴後專人開門」。

    一般的公共廁所均開放民眾自由使用，但花蓮車站前由縣政府興建的「花蓮轉運站」內，無障礙廁所卻平日鎖門，需要「按鈴」才會有專人來開門。轉運站副站長陳安德回應，原因是無障礙廁所多次被人刻意抹糞便、或是在無障礙廁所內洗澡弄得溼答答，甚至廁所還有人一進去就好幾小時門鎖起來，躺在廁所的照顧床睡覺，造成實際要使用廁所的身障民眾無法進入，站方雖報警卻無法可罰。

    縣府與轉運站管理單位討論多次後，去年採「客製開放」，也就是按鈴後第一時間會有服務人員開門，但日前又有民眾投訴對於公共廁所竟鎖門表達無法理解。

    為此縣府建設處、社會處、花蓮縣脊髓損傷福利協進會、花蓮縣視障協會、警方，昨至轉運站會勘並交換意見。脊損協會、視障協會表示，先前有「秘密客」測試，按鈴後確實有「一分鐘內到廁所開門」，只要確保按鈴後可馬上有人開門，可同意維持「客製開放」，並建議花蓮縣政府能研議管理辦法，也確保身心障礙人士及需要的人使用廁所的權益。

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