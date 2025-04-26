花蓮銀髮健身俱樂部 今年增第6處

瑞穗鄉的九四五三銀髮族健身俱樂部，由國健署補助經費設立，長輩有一千五百元課程優惠價。 （瑞穗鄉農會提供）

2025/04/26 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕年紀大缺乏運動，易使全身骨骼肌減少、進而引發失能甚至失智，衛福部國民健康署以前瞻計畫補助，在全國各縣市針對六十五歲以上長者設置「銀髮健身俱樂部」，鼓勵長輩增肌讓身體更健康。花蓮縣衛生局長朱家祥說，今年預計在光復鄉增設一處，也與教育處向體育署爭取經費，將協助縣內廿三家健身房業者「加值」，一起提升長輩體適能及健康。

光復鄉籌設 也協助健身房開課

國民健康署「銀髮健身俱樂部」計畫，從二○二一年啟動「前瞻基礎建設計畫：城鄉建設2.0」，為期三年的計畫第一年補助設備六十萬、營運四十萬，第二、三年補助營運費三十萬、二十萬，第四年起自負盈虧，至去年底止全國核定一六三件，花蓮縣有五件。

請繼續往下閱讀...

花蓮縣五處包括慈濟大學大喜館、壽豐鄉東華大學、花蓮市碧雲莊「想動愛樂活」、吉安鄉勝安村活動中心、以及去年核定的瑞穗鄉農會的九四五三銀髮健身俱樂部。瑞穗鄉農會表示，九四五三諧音台語「就是有鬆」，六十五歲以上及原住民五十五歲以上銀髮族可用一千五百元的優惠價報名參加俱樂部課程，每梯次廿四堂課，也歡迎非資格者以原價參加，原本今年只計畫開兩班，每班十五人，最後共開設五個班，上課有教練指導安全使用健身器材，協助老人增加肌耐力。

24堂課1千5優惠價 有教練指導

縣議會昨審議瑞穗鄉的第二年營運補助三十萬元，花蓮縣衛生局長朱家祥說明，花蓮幾個銀髮健身站營運狀況不錯，以瑞穗來說，去年第一年就服務二千四百人次，今年截至本月已有七百二十人次，由於國健署每年補助花蓮一到兩個，今年預計設在中區，由光復鄉承辦，目前了解是器材已購妥，仍待國健署核定開辦。

朱家祥也說，去年已開始計畫向體育署爭取經費，將由花蓮縣體育會承辦，協助縣內廿三家健身房教練上老人生理、老人運動學及疾病等課程，讓民營健身房也能提供老人健身專業協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法