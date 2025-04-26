宜縣機車汰舊換新 最高補助2.43萬

宜蘭縣府公布今年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，最高可獲2萬4300元。 （宜蘭縣府提供）

2025/04/26 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為推動淨零轉型及改善空氣品質，昨公布今年度老舊機車汰舊換新及新購電動二輪車補助方案，凡汰除二○一四年底前出廠的燃油機車並購買電動二輪車者，最高可獲二萬四三○○元補助；另推出「老舊機車純淘汰補助」及「公務機關購置電動機車補助」等兩項新政策。

縣環保局指出，今年度補助總經費為一千萬元，自一月一日起凡符合條件即可申請，補助方案包括：一、汰舊換新補助：報廢二○一四年年底前出廠燃油機車並購買電動二輪車者，中、低收入戶及原住戶最高補助二萬四三○○元，一般民眾最高一萬八三○○元。

請繼續往下閱讀...

二、純新購補助：純購買電動二輪車者，中、低收入及原住民最高補助一萬七千元；一般民眾最高一萬三千元。三專案補助：外送員汰舊換新最高補助二萬一三○○元；機車租賃業者汰舊換新最高一萬六八○○元；宜蘭縣轄內公務機關新購每輛補助七二○○元。四、老舊機車純淘汰補助：完成車籍報廢及車體回收者（限二○一四年底前出廠燃油機車），每輛補助八百元，補助上限三千輛。

此外，縣環保局同步辦理「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，以往都是以明信片通知，即日起推出「機車排氣定檢簡訊登錄抽獎活動」，鼓勵設籍宜縣的燃油機車車主登錄「車牌號碼與行動電話」，即可參加抽獎活動，獎項包含禮券及IPAD多項好禮，詳情可至宜蘭縣環保局網站查詢，或洽詢機車定檢服務專線03-9901529。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法