宜縣 國民黨稱搜索擾連署 民進黨批誤導民眾

民進黨宜縣議會黨團表示，依選罷法規定，領取二階連署表格不用公文，國民黨故意誤導民眾，不誠實也不長進。 （記者游明金攝）

2025/04/26 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部涉嫌幽靈連署罷免遭搜索，國民黨縣議會黨團抨擊，檢方將中選會核准的公文查扣，造成無法領取二階連署表格，司法干預罷免。民進黨團反擊，依選罷法規定，領取二階連署表格根本不用公文，國民黨故意誤導民眾，不僅不誠實，更是不長進。

國民黨議會黨昨召開記者會，抨擊「政治干預司法，司法干預罷免」、「二階連署書公文去哪裡？」黨團書記長林義剛說，檢方濫用權力搜索，查扣中選會核定公文，昨天是二階領取表格最後一天，造成連署行動被迫終止。

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藍議員控司法干預罷免 被打臉

縣議員楊弘旻說，檢方搜索粗糙，辦藍不辦綠，用司法力量打壓藍營，這是綠色恐怖。陳鴻禧議員表示，民眾主動拿連署書來，罷團怎麼查核真假，司法替賴清德服務，物極必反，呼籲民眾站出來反獨裁。縣議員黃琤婷指出，罷團原定前天要去領二階連署表格，卻突然被搜索，公文被查扣，檢方還謊稱沒有查扣，後來才承認並發還，真的超扯。

民進黨團︰昨不是領表最後一天

民進黨縣議會黨團反擊國民黨團說謊，誤導民眾；黨團總召陳文昌說，依選罷法規定，領取二階連署表格根本不需要公文，國民黨是說謊？還是真的不知道連署規定？真的是不長進、沒出息，全案已有三位黨工被收押，國民黨應誠實面對，尊重司法。

縣議員林佩螢強調，罷免案不是辦藍不辦綠，而是民進黨沒發起罷免藍委，但罷免綠委的都是國民黨，而且罷藍委的連署書，也沒有死亡連署或抄民冊情形。謝燦輝議員指出，二階連署是到期日是到廿七日，假日也可領取，昨天並不是最後一天，國民黨一直用不實資訊誤導民眾。

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