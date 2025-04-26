內灣火焰蟲季開跑 導覽專家帶隊

內灣火焰蟲季推賞螢導覽專家帶隊，深入秘境探索螢火蟲蹤跡。（記者廖雪茹攝）

2025/04/26 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「春遊內灣．螢火相伴」二○二五內灣火焰蟲季活動開跑！受氣候影響，新竹縣橫山內灣的螢火蟲延後約兩週，極大期預估落在四月底，本週開始除了假日定點解說服務，今年續推賞螢導覽專家帶隊，深入秘境探索螢火蟲蹤跡（見圖，記者廖雪茹攝），東窩星海螢區即日起交通管制至五月十八日止。

東窩星海螢區即起交管至5/18

由新竹縣橫山鄉內灣形象商圈發展協會主辦的內灣火焰蟲季記者會，昨在打幫你樂團主唱劉阿昌的表演熱鬧開場。橫山鄉長張志弘、縣議員張良印表示，內灣行銷賞螢十多年來已成為全國賞螢活動的重要據點，現在來也正值桐花盛開，適合全家同遊。

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周末假日 內灣火車站前有解說

內灣協會理事長彭春浮說明火焰蟲季三大活動，今起一連三個週末假日，協會邀請生態老師於內灣火車站前舉辦定點解說服務。今年也安排新竹縣導覽協會專業講師帶隊賞螢，歡迎民眾上內灣來玩FB查詢，或上ACCUPASS、KKday等平台報名，每人二百元（十二歲以下孩童免費）。

指定店家行動支付滿額抽好禮

另週末假日於內灣火車站前廣場設「行動支付回饋小站」，民眾於指定店家使用行動支付消費五百元，可至小站抽好禮。

內灣協會理事黃仕鈞說，今年三月氣溫偏低，但雨水充沛，內灣的螢火蟲四月中開始現蹤，比往年四月初慢了兩週，預估四月底才進入極大期，以黑翅螢居多，數量達數十萬隻，賞螢期也順延至五月中甚至五月底，歡迎民眾把握時節來一趟內灣小旅行。

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