竹市雙罷連署 林志潔︰份數比180公分兒高

2025/04/26 05:30

進入倒數五天 個人服務處收件尚未跨過門檻 各市議員服務處全力衝刺

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件進入最後倒數五天的衝刺階段，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔指出，很多市民反映新竹市雙罷免的二階連署份數蓋牌未公佈，已讓市民及參與連署者焦慮，她透露目前光是她的服務處收到高虹安與鄭正鈐的二階連署份數已比身高一八○公分的兒子還高出許多，但仍希望連署份數仍超過十五％的連署門檻，呼籲市民繼續連署，衝高份數。

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林志潔說，她只知道自己服務處收到的成果。在第一階段，共收到高虹安六千份，鄭正鈐六千份；若加上目前第二階段收到的連署書，將之裝箱疊起來，早已比身高一八○公分的兒子身高還高出許多，快要兩個人的身高。她也舉例桃園市議員黃瓊慧繳出五千份的連署書大約是五十三公分高，而新竹市是雙罷免，大家可以此類推。

與9議員每天12小時不間斷收件

林志潔說，她與九位市議員都幾乎是靠土法煉鋼，每天十二小時不間斷的收件，以及所有志工積極宣講拓展，而各市議員服務處有的徒步送件，有的騎機車及開著連署戰車到府收件，大家都是一張一張收連署書，每份連署書都很珍貴。

但林志潔說，她個人服務處收到的連署書還無法跨過投票人數十％的連署門檻，而目前各市議員服務處也全力衝刺，希望在最後五天繼續努力，全力以赴。她說，當初罷免韓國瑜市長，二階的連署份數超過投票人數的十五％，二階需投票人數的十％，高雄當時可收到這麼多，可見罷免非常熱烈。

拜託市民1人拉10人 衝高份數

因此希望新竹市雙罷免也同樣持續往上收件，衝高連署份數，拜託市民遊說身邊親朋好友，一人拉五人，一人拉十人，才有進入三階的機會，且一次要罷免兩位不適任的人，非常辛苦，呼籲大家繼續衝高份數。

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