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    首頁　>　生活

    苗縣史蹟類文資 「南庄事件」將建碑

    2025/04/26 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣首例登錄為史蹟類文化資產案例、並為繼「霧社事件．馬赫坡古戰場」、「馬場町刑場」、「明清金門城遺跡」後全台第四處史蹟的「南庄事件」史蹟，目前史蹟定著地點位於「萬善諸君之義塚」，另一處定著點「南江水岸公園」為歸順式發生地點，苗栗縣政府獲得文化部六百多萬補助將設紀念碑並美化環境，讓更多人了解發生在鄉土的歷史。

    苗縣府文觀局指出，「南庄事件史蹟」包括「萬善諸君之義塚」、「南江水岸公園」，當時南庄地區曾於日治時期，爆發「南庄事件」，當地不少賽夏族、泰雅族及客家人、閩南人曾反抗日本政府統治，包圍攻擊當時的南庄支廳，後來遭鎮壓後參與舉事者被勸誘投降，但在舉辦歸順式被槍殺，本來葬於南庄國小，後來遷往南庄國中並立有萬善爺墓，即史蹟定著點之一的「萬善諸君之義塚」。

    另外，當地民眾相傳，南庄地區因日治時期擁有樟腦、木材等產業，因此日本政府亟欲收編，但遭到當地民眾反抗，除了收埋遺骸的萬善爺墓，如今已經成為公園、位於中港溪與東河溪匯流口的南江水岸公園也為當時的歸順地點，可惜反抗民眾仍難逃集體遭槍殺命運。

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