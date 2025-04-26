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    屏東市民權路試辦 汽車單向、機車雙向行駛

    屏東市民權路中油加油站路段，機車可以雙向行駛。（記者葉永騫攝）

    屏東市民權路中油加油站路段，機車可以雙向行駛。（記者葉永騫攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中央市場周邊道路狹窄，多數路段被劃為單行道，但民眾為貪圖方便常逆向違規行駛引發危險，警方強力取締卻造成民怨。屏東市長周佳琪接受民眾陳情後，決定即日起在民權路部分路段試辦汽車單行、機車雙向的措施，未來再視交通改善情況進行調整。

    屏東市中央市場屬於舊社區，道路寬度不足八公尺，加上動線複雜，為降低車禍，附近道路幾乎都劃設為單行道，卻造成附近民眾及進入商圈購物民眾不便，一再反映希望比照高雄市鹽埕區舊部落採取汽車單行、機車雙向的通行方式。

    屏東市公所為此邀集屏東縣交通隊及市場附近居民、商家進行研商，並進行住家的民調，但因路寬的問題，多數住戶主張維持單向道的現狀。

    但因民權路逆向行駛的機車太多，警方執行強力取締，引發民怨。屏東市公所協調住戶與警方後，同意民權路從公園路到林森路段大約五十公尺試辦汽車單行、機車雙向的作法，馬路邊線劃設為黃線，不得擺攤。

    屏東市長周佳琪表示，民權路該路段有加油站及特色商家，市公所在獲得住戶和商家同意後，決定即日起試辦，未來將視實施交通改善狀況再決定續辦與否。

    屏東縣交通隊表示，將配合路權機關執法，並隨時注意當地交通狀況是否獲得改善，以利日後調整作法。

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