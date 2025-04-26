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    屏東青年實習計畫 最高可領9.4萬

    屏東縣長周春米（右四）昨天宣布「屏青實習超有薪」青年實習計畫。 （記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（右四）昨天宣布「屏青實習超有薪」青年實習計畫。 （記者羅欣貞攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕 為協助在學青年順利銜接職場，屏東縣政府首次推出「屏青實習超有薪」青年實習計畫，針對高中職及大專在校與應屆畢業青年發給實習津貼，實習後留任轉正職也有獎勵金，合計最高可領九．四萬元；已有二十間企業提供超過一百五十個職缺，昨起受理申請。

    縣府每月為青年加薪7000元

    縣長周春米昨天宣布計畫啟動，十五至二十九歲設籍或就學在屏東的在校青年，實習滿一百六十小時，縣府給予五千元實習津貼、最高一萬元。若青年畢業後繼續留任原實習企業工作，每月給兩千元獎勵金，且符合青年穩定就業獎助金資格，每月可再領五千元。也就是縣府每月為青年加薪七千元，一年合計最高可領九萬四千元。

    屏東多個產業園區 需才孔急

    周春米表示，屏東有多個產業園區如火如荼招商中，包括農業生物科技園區二期、六塊厝產業園區、屏東熱帶農業特色產業園區、屏東科學園區以及屏東科技產業園區擴區等，屏東需要更多人才。

    勞青處長李雨蓁表示，提供職缺的企業需依基本工資給薪並為實習青年投保勞保、就業保險及勞退金，實習後轉正薪資須達三萬零三百零一元以上。縣府提供每家企業最高兩次業師指導費，累計最高五千元。

    咕嘰咕嘰餐飲總經理陳价斌表示，要發掘興趣，實習是很好的印證過程；要激起員工對工作的熱愛，企業文化、職場環境、資薪等缺一不可，但要如何找到適合的人，小型企業比較缺乏資源，如今縣府扮演媒合角色，對業界幫助很多。

    應屆畢業生想找同學一起來申請

    吳姓大學應屆畢業生表示，以前念書時沒有實習過，目前對就業有點迷茫，如今縣府提供這樣的機會很吸引人，「想找同學一起來申請」。

    勞青處說，欲加入計畫的青年可上網填寫「屏青實習超有薪」申請表，歡迎企業填寫企業申請表提供更多職缺，除縣府線上媒合由企業自行面試外，也將在五月二十五日於勞青年處辦徵才媒合會，表單可至勞青處或屏東青航站下載，或電洽屏東青年就創業輔導中心，申請至計畫經費用罄為止。

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