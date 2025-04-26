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    台東逾萬戶未設戶籍被增稅 六月二日前可補救

    房屋稅新制的優惠稅率遷戶籍期限延長到6月2日，台東稅務局提醒符合資格屋主把握最後期限。（記者黃明堂攝）

    房屋稅新制的優惠稅率遷戶籍期限延長到6月2日，台東稅務局提醒符合資格屋主把握最後期限。（記者黃明堂攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕房屋稅新制將在五月開徵，未設戶籍的房屋將被大幅增稅。台東稅務局已寄發六萬一千多戶的房屋稅單，當中有一萬一千多戶未設戶籍而增稅。因部分民眾反映不知訊息，稅務局表示，賦稅署昨天放寬至六月二日前設籍，民眾可把握機會設籍。

    房屋稅新制 未設籍稅率最高4.8％

    房屋稅將於五月開徵，民眾需完成戶籍登記，並需符合房屋未出租或作營業使用；供本人、配偶或直系親屬居住，並設籍；本人、配偶及未成年子女全國合計三戶內，共三大條件才適用自用住宅一％或一．二％的優惠稅率。如果未設戶籍則被核定為非自住的房屋，而且依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，從二．六％起跳到四．八％最高稅率為四．八％。

    稅務局為協助民眾節稅，在去年清查出有一萬多戶無戶籍房屋面增稅，兩度寄發輔導函告知屋主。代理局長鄭春祝說，兩次告知後，有約三成的房屋設立戶籍，但到今年三月廿四日的最後期限，仍有一萬一千九百一十八戶未設戶籍，其中有五千多戶屬於一人多屋，直接適用二．六％起跳稅率。另外，有一萬七千兩百一十七戶獲減稅，從一．二％降到一％。

    鄭春祝說，不少屋主在接到稅單後，才知道被加稅，並且說不知道房屋稅新制。經稅務局將相關民意向上反映，賦稅署考量新制是首年實施，昨天放寬設籍期限到房屋稅繳款最後一天，也就是六月二日前設籍並申報的，仍適用優惠稅率。

    出租住家用 享有優惠稅率

    鄭春祝說，多屋主不設籍，若將房屋出租供住家用並申報租賃所得達到當地租金標準，即可享有一．五％至二．四％的優惠稅率。

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