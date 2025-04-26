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    首頁　>　生活

    社安網考核 南市六都第1名

    2025/04/26 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕衛生福利部「一一三年度強化社會安全網績效考核」，台南市獲得九十五．五六分的佳績，勇奪六都第一。南市社會局表示，獲此殊榮也為南市爭取到衛福部調增五％補助，預計今年將增加二二二六萬元經費，進一步運用於強化轄內社安網配套措施與服務量能。

    社會局長郭乃文指出，台南市自二○一八年起配合中央推動「強化社會安全網計畫」，逐步建置完整的服務體系，包含十二處社福服務中心、四處社區心理衛生中心、三處精神障礙者協作服務據點、卅一處兒少社區照顧據點、十處早療據點，並推動社區精神病人照顧優化計畫，整合市府各機關與民間資源，建立完善服務網絡。

    此外，為落實「不漏接、不間斷」的社會安全網服務精神，南市府團隊結合鄰里長及各類民間團體，主動出擊，提供包括實物愛心銀行、婦幼保護、育兒支持、居家安胎等多元服務，強化在地即時應變能力，為弱勢家庭提供最即時與適切的協助。

    市長黃偉哲表示，社安網考核在各縣市競爭激烈下，南市拿到六都最高分，感謝社褔、衛生、教育、勞政、警政及法務等公私單位的網絡合作，南市將持續精進跨局處整合服務，打造台南成為更美好宜居的城市。

    社會局說，民眾如家中遇困或需協助，可就近洽詢各社福中心，或洽詢南市社會局，以提供即時的協助。

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