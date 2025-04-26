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    融入牛墟文化 善化兒童遊戲場啟用

    善化區公六公園特色兒童遊戲場，設計發想結合在地的牛墟文化。（記者劉婉君攝）

    善化區公六公園特色兒童遊戲場，設計發想結合在地的牛墟文化。（記者劉婉君攝）

    2025/04/26 05:30

    牛造型遊具 結合早期牛隻買賣意象 富涵地方特色

    〔記者劉婉君／善化報導〕善化區文昌里新增一座特色兒童遊戲場，設計發想結合在地的牛墟文化，除了採用牛的造型，並融入早期牛隻買賣時，檢測牛隻健康及狀態的步驟，打造適合兒童互動遊憩的共融環境，滿滿文化意涵，也希望能讓親子在遊戲過程中認識地方。

    體驗摸齒、試犁、試步測試

    公六公園特色遊戲場位於善化文昌里光復路上，當地原為農牧用地，由清潔隊使用，二○一九年清潔隊遷移他處之後，將該地變更為公園用地，去年六月動工新設特色兒童遊戲場，三月完工，於昨天啟用，經費約一一○○萬元。

    昨天的啟用儀式由市長黃偉哲、善化區長譚乃澄等人拉下主題遊具牛頭上的緞帶，象徵牛隻交易順利時的「嫁妝」祝福。黃偉哲表示，目前全市共計有五十六座特色公園，目標希望達成「區區皆有特色公園」。

    沙坑區 打造輪椅無障礙動線

    善化牛墟是目前全國僅存的三處牛墟之一，早期牛隻買賣相當熱絡，買方會透過摸齒、試犁、試步等方式，檢視牛隻的狀態。特色遊戲場的牛牛主題遊戲區，即結合牛墟文化，設置一座牛造型的複合式主題遊具，「摸齒」區透過滑桿、滑梯、攀爬設施等，讓孩子與牛隻遊具互動；「試犁」區以天然鋪面搭配地形塑造與擺盪設施，模擬牛隻耕田的情境；「試步」區設計跳樁，讓孩子體驗牛隻步伐穩健的測試挑戰。

    另有滑步車車道，呼應牛隻買賣時「考車」文化，車道鋪面則呈現牛隻交易成功後會綁上緞帶的意象；沙坑遊戲區則以「市販」場域為概念，打造輪椅無障礙動線，並設有玩沙盤、挖沙機等。

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