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    創設麵包店 「牛奶吉」化身守護神

    「牛奶吉」陳清吉神像被供奉在西來庵。（記者王捷攝）

    「牛奶吉」陳清吉神像被供奉在西來庵。（記者王捷攝）

    2025/04/26 05:30

    記者王捷／專題報導

    因「聖多諾黑泡芙（Saint-Honoré）」的流行，許多消費者得知法國烘焙、糕點師的守護聖人「聖多諾黑」。台南也有位麵包店老闆死後封神，神像供奉在台南寺廟西來庵，祂就是百年老店「甘本堂」的創始人「牛奶吉」陳清吉。

    據稱「劉主公」托夢 收陳清吉為部將

    位於台南中西區民生路的甘本堂，外觀看不出歷史痕跡，與常見的西點、麵包坊無異，但該店的起源可追溯到一九二一年，創辦人陳清吉因在日治時期販售牛奶，因此許多人稱呼為「牛奶吉」。

    一九一五年間，大型武裝抗日行動「西來庵事件」發生，據說，領導人余清芳是西來庵的鑾主（又稱「鸞主」），陳清吉身為副鑾主協助余清芳抗日，陳被捕後因有部分警察、司法人員喝過陳清吉的牛奶，因此逃過死刑，被判處十二年刑期，後來又遇上大正天皇正式即位獲減刑。

    陳清吉約在一九二一年出獄，轉行以自家的牛奶製作麵包，兒子陳本長則與日本師傅田甘秀一合作，以兩人名字各取一字，將和菓子店命名為「甘本堂」，販售和菓子與生菓子，在二戰結束後，改由陳本長獨立營業。

    據說，陳清吉在一九四九年、年約八○歲去世時，後代夢到西來庵主祀的五福大帝中的宣靈公劉元達、「劉主公」托夢，將陳清吉收為部將，於是家屬在一九七二年雕刻金身奉祀，供奉在西來庵。

    二○○六年間，因各種零售店競爭，甘本堂難敵大環境一度歇業，直到第四代陳奕彰、謝依倫夫婦扛下招牌，店內販售多種台式口味的西點，例如日人手指餅乾改良，被國人稱為「台版馬卡龍」的「牛粒（gû-li̍k）」，該店取名「小綿綿」，以及可能源自「巴騰堡蛋糕（Battenberg cake）」、西點店常見的格子蛋糕，也有台式和菓子與漢餅。

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