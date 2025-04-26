《傳承百年》不用粘著劑 榮木桶行蒸籠自然清香

榮木桶行平常使用的工具琳瑯滿目。（觀旅局提供，鄭佩雯攝）

2025/04/26 05:30

擅長製作竹蒸籠、檜木桶 天然材質保溫吸溼 讓料理更美味

〔記者王姝琇／台南報導〕南市觀旅局《台南奇人帶路》系列報導，揭開台南美食背後的秘密武器｜竹蒸籠、檜木飯桶，更透過連載各個領域的職人生命故事，傳達台南人的生活精神與態度。

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傳承3代 製作新品也修補舊物

有竹製蒸籠南霸天之稱的「榮木桶行」，第一代王定於一九二二年戶籍登記創始，第二代王榮木擅長製作竹蒸籠、檜木桶，天然環保材質保溫吸溼，還帶有自然清香，用來炊煮食物特別美味，受到許多知名小吃愛用，如今第三代王開弘、王炳文兄弟承接，接受新品訂做，也會修補舊物。

王開弘說，榮木桶行作品銷到全國，更有人專程帶檜木桶出國送禮或自用，曾受託製作直徑將近三尺超大蒸籠，堅持不用粘著劑，品質看得見；儘管七○年代塑膠製品興起，仍穩定經營至今。

客人口耳相傳 市佔逾5成

王炳文指出，自家做為在地僅存的桶行常有學生來訪，我們再忙也要傾力分享經驗，盼為產業留下紀錄；目前木材仰賴進口，台灣竹子也乏人開採，原料短缺、價格高漲，不知還能維持多久。

觀旅局長林國華表示，竹蒸籠和檜木飯桶炊煮食物特別美味，是台南美食背後的秘密武器；檜木浴桶、泡腳桶則可幫助放鬆，這類傳統器具天然環保、堅固耐用廣受歡迎。榮木桶行沒有亮麗招牌和裝潢，全靠客人口耳相傳，只靠蒸籠和木桶打天下，市佔率逾五成，在傳產裡相當不容易。

《台南奇人帶路》展現老工藝

林國華提及，《台南奇人帶路》系列報導透過作家張耘書及鄭佩雯收集各領域職人的生命故事，不僅展現出台南所蘊藏豐富的老工藝，也藉此提供來台南旅遊不同視角的創意遊程參考。

全國僅存手工製蓆老店「泉興疊店」，認識第三代李宗勳如何將榻榻米從阿公時代的八種組合變化到一四○種，為老店注入新意。獲台南美展首獎的工藝家劉進文，突破傳統為「茄苳入石柳」帶入新思維。還有國寶級剪黏藝師陳三火、神帽藝師郭春福、陶藝家宋健誠等，都值得遊客探訪。

榮木桶行第三代王開弘敲實邊框，待做好蒸籠上半部，再由弟弟王炳文接手完成作品。（觀旅局提供）

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