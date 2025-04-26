舊衣改造寵物衣 逢甲女大生斜槓創業

逢甲女大生利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾。（台中市社會局提供）

2025/04/26 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣一年寵物產值上看六百億，但每分鐘也有十件舊衣被丟棄，逢甲大學四位商學院女學生，結合「毛經濟」與「快時尚」兩種新興產業，在台中市社會局與台中社會創新實驗基地輔導下，創立「再寵生活」，利用二手衣與廢棄的邊角布料，重新製作成寵物配件服飾，斜槓創業已半年，最受歡迎的商品是寵物蝴蝶結和領巾。

「讓心愛的衣物再次寵愛毛小孩！」國貿系四年級蘇芷暄說，團隊創立源自於課程「社會永續與創新創業」，老師要求依SDGs（永續發展目標）構思商業模式，因為家中飼養毛小孩，她注意到快時尚帶來的環境負擔，決定回收舊衣改造為寵物服飾，計畫成功入圍教育部U-start創新創業計畫，獲得三十五萬元獎金，開啟創業之路。

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四位女大生透過社創基地連結，爭取與達新公司異業合作，取得生產過程中剩餘的邊角布料，並連結撒瑪黎雅婦女協會成立的德蘭工坊，依布料的特性改造，吸水性好的棉質Ｔ恤做寵物圍巾、柔軟的針織毛衣做寵物睡墊、防潑水的風衣外套升級為寵物雨衣，客製化將具有紀念意義的舊衣，做為毛孩的商品，賦予二手衣新生命。

社創基地培力逢甲女大生斜槓創業，利用二手衣與邊角布料，重新製作成寵物配件服飾。（台中市社會局提供）

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