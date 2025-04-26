合法掩護非法！桌遊店藏賭學子沉迷 中市議員促嚴查

市議員張芬郁（左起）、陳俞融、陳淑華、謝家宜及陳雅惠質疑坊間不少桌遊館疑藏賭，掛羊頭賣狗肉。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/26 05:30

部分業者經營麻將、德州撲克 經發局︰去年6月起要求須切結不涉賭博

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中街頭常見桌遊等遊戲休閒館，多名議員廿五日質疑，部分店家疑合法掩護非法，將麻將、德州撲克賭博藏身其中，市府卻放任不管；台中市政府經濟發展局指出，去年六月起已加嚴要求申請業者須切結不涉賭博，並請警方現勘回報無涉賭博疑慮者，才核發商業登記證。

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中市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、陳雅惠、謝家宜等人，昨天在議會業務質詢時，關心賭場藏身合法商業場所，「合法掩護非法」情形。

議員︰家長半夜去麻將館找小孩

陳淑華指出，近來接獲家長反映，就學中的子女泡麻將館、德州撲克館，沉迷其中荒廢學業，更疑有賭博行為，讓家長憂心，甚至有媽媽半夜跑去麻將館找小孩。

陳淑華質疑，麻將館與德州撲克館均禁止商業登記，但業者「掛羊頭賣狗肉」，坊間屢見化身「自助桌遊館」，以合法掩護非法的麻將、德州撲克賭博行為，民眾及學生被誤導下接觸，甚至深受其害，市府卻視而不見。

2年查獲118家會館 涉非法賭博

陳俞融、謝家宜指出，市府兩年來已查獲一一八家休閒會館，以合法掩護非法賭博，顯見業者「掛羊頭賣狗肉」並非個案，經發局現行管理顯有漏洞，要求應明定違規即撤照，禁止重新申請，甚至公告違規名單，做好源頭把關工作。

張芬郁也說，以合法掩護非法從事賭博行為，已成為地方治安疑慮，經發局應嚴格核照並加強稽查，以免合法登記成為賭場的免死金牌。

經發局︰業者涉賭起訴就撤照

經發局長張峯源指出，台中市自去年六月起針對申請休閒活動場所及其他休閒服務業商業登記前，須切結不得涉賭，並會請警方先前往申請地點勘查包括裝潢是否有涉賭疑慮，再據以核定是否核證，源頭把關加嚴。

張峯源說，若被查出違反切結有涉賭博行為，交由檢警偵辦，若遭起訴就撤照，每年均會與警察局、都發局聯合稽查，前年查獲五十二家違法，去年查到六十五家。

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