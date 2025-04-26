偏鄉優免名額送私中？ 彰女︰修正各校1人

針對優先免試名額的爭議，彰化女中強調計算公式從未改變。 （記者劉曉欣攝）

2025/04/26 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出今年國三應屆畢業生優先免試入學名額爭議，二水、原斗國中去年還有分配名額，今年卻掛零，反而增加到私立中學，引發「劫貧濟富」的不滿聲浪。對此，彰化女中親上火線說明，優免名額都採相同的計算公式，針對偏鄉國中名額掛零一事，今年已修正各分配一個優免名額，未來也會保障縣內各公立國中至少一個優免名額。

彰化女中指出，優先免試名額計算絕無「劫貧濟富」情況，因為每年的計算公式都一樣，只是各公私立國中應屆女畢業生人數是浮動的，加上今年公立高中普通班每班人數從卅五人下修為卅四人，資優班為廿九人，因此彰女今年核定招收新生五百人，比去年減少十五人。

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彰女強調，優免名額計算方式為新生人數的廿％，也就是一百人，扣除一名弱勢學生名額，優免總額為九十九人。而各校的優免名額，則以該校國三的女畢業生人數佔全縣國三女畢業生總數比例，再乘以九十九，最後再四捨五入。

根據公式計算結果，二水國中、原斗國中小及民權華德福國中小，原本沒有分配名額，彰女召開招生委員會討論後，決定進行修正，也就是優免名額掛零的各國中，都分配一個免試名額，其餘學校的名額保持不變，並已函請彰化縣免試入學委員會協助詢問教育部及彰化縣政府，尋求同意修正並處理後續相關事宜。

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