荒廢20年 員林「黃金帝國」大樓開拆

南彰化地標「黃金帝國大樓」因結構安全疑慮荒廢超過20年。（記者陳冠備攝）

2025/04/26 05:30

預計明年5月拆完 規劃建地上22層住商大樓 為彰縣首件公辦都更

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市的地標「黃金帝國大樓」，因結構安全疑慮荒廢超過廿年，昨天由彰化縣政府正式啟動拆除工程，是彰化縣首件公辦都市更新案，縣府編列八一○○萬元辦理拆除，預計二○二六年五月拆完，未來將重建為地上廿二層、地下四層的住商混合大樓，設置公益設施，重新點亮員林市中心。

請繼續往下閱讀...

曾是南彰地標 921地震震損

黃金帝國於一九九一年落成，曾是南彰化最熱鬧的地標，擁有商場、美食街、電影院與溜冰場等設施，盛極一時。但九二一地震後結構受損，逐漸成為廢墟，加上產權複雜，導致都更計畫遲未推動，直到二○二二年由縣府主導公辦都更，劃定黃金帝國及東側舊警察宿舍群為更新範圍，總面積約一五○○坪。

與喬友大樓 並列兩大危樓

昨天上午舉行拆除祈福典禮，縣長王惠美表示，黃金帝國與北彰化喬友大樓並列為縣內兩大危樓，如今皆已啟動拆除，後續將配合招商推動重建，打造員林新地標，帶動地方繁榮。所有權人代表謝永順表示，黃金帝國多年來因無法取得銀行貸款協助重建，成為大家眼中的負債，感謝縣府主導公辦都更，讓荒廢多年的建築終於迎來重生。他也說：「過去，黃金帝國是我們的負債，未來，黃金帝國將是我們的資產。」

市民陳彥宏表示，從小住在鄰近的舊警察宿舍，看著黃金帝國從風光到頹圮，如今見證改建啟動，相當感動，打算以影像記錄改建過程，為員林人留下記憶。

為減輕工程帶來的壓迫感，縣府與「社團法人台灣永續價值共創協會」及「聚叡物業管理顧問有限公司」合作，邀請學生與居民創作畫作張貼於施工圍籬，讓圍籬成為展現地方記憶與希望的畫布，為都更注入更多人文溫度。

黃金帝國大樓拆除工程，邀請學生與居民創作畫作張貼於施工圍籬，讓圍籬成為展現地方記憶的畫布。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法