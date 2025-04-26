金針花、馬鞭草盛開 日月潭賞花樂

日月潭頭社盆地金針花季。（記者劉濱銓攝）

2025/04/26 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區頭社盆地近期適逢金針花季，農田裡大片金針花展現金橘花海，今年還有紫色的馬鞭草，整片超過十公頃的草花大爆發，展現「紫醉金迷」美景。日月潭風景區管理處表示，最近除了草花盛開，環潭還可見白色油桐花，夜間則有賞螢活動，可讓民眾玩一整天。

農友指出，頭社盆地栽種金針花多年，至今農田面積已超過十公頃，除了傳統的金橘色金針花，還有紅、紫、粉、黃色等彩色品種，花期從四月一直到六月。

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去年僅是零星栽種紫色的馬鞭草，今年農田擴大種植到五公頃，原本只是試種先評估栽種效果，沒想到本月中旬過後大爆發，大片紫色花海相當壯觀，近日就有遊客前來觀賞分享花海影像或照片，花期預估可到五月中下旬。另外，金橘色的金針花也開得繁盛，花況可持續到六月，五月起將是兩種花況極盛期，民眾可把握時機賞花。

日管處指出，日月潭前頭社有金針花、馬鞭草，環潭公路沿線山坡，或是風景區內的車埕遊憩區也可見到油桐花盛開，景致浪漫。此外，四、五月還是潭區的賞螢季，晚間環潭各地都有賞螢活動，螢火蟲非常多，可望讓賞螢民眾留下深刻印象。

日月潭頭社盆地金針花季，今年還有紫色的馬鞭草花海，超過10公頃草花大爆發，展現「紫醉金迷」美景。（記者劉濱銓攝）

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