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    車掃、家訪、擺攤 南投罷藍委衝刺

    「All罷馬」公民團體志工穿著桃紅色背心，因罷團經費拮据，背心數量不夠，「課金公嬤」再出資製作三十件志工背心。（罷團提供）

    「All罷馬」公民團體志工穿著桃紅色背心，因罷團經費拮据，背心數量不夠，「課金公嬤」再出資製作三十件志工背心。（罷團提供）

    2025/04/26 05:30

    黃金週號召外地志工助陣 「課金公嬤」熱心贊助住宿、背心

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕公民團體罷免南投縣國民黨立委馬文君及游顥二階連署進入黃金週，其中志工人數較少的罷馬團體，號召外地志工在最後一週前來幫忙陸戰，因應南投幅員廣闊，「課金公嬤」（贊助經費的台派民眾）再出動，有人贊助外地志工背包客棧住宿費，也有人贊助製作志工背心，而提供場地供罷團使用的牙醫師更幫志工準備營養的午晚餐，讓志工們大呼暖心。

    2罷團連署書 各達8成、9成

    投一選區「All罷馬」和投二選區「去游除垢」公民團體，二階連署書的交件日期皆為五月四日，收件只剩最後一週，兩罷團雖收件各達八成、九成，但離安全目標二萬三千份都還有一點差距，要把握黃金週衝高連署份數。

    今日將有「經濟民主連合」（簡稱經民連）與罷團在投一和投二選區進行車掃，上午先從民進黨南投縣黨部出發，在南投市區車掃後，進入名間鄉、竹山鎮，接著到投一選區的埔里和草屯鎮車掃，希望再催出連署的民眾。

    投一「All罷馬」公民團體因在地志工較少，昨也號召外地志工前來幫忙家訪、擺攤，已有「課金公嬤」表示，要贊助四到八個背包客棧住宿名額；另外因日前有人在網路散播「提防家訪是詐騙集團詐騙個資」訊息，投一志工背心數量卻不足，因此有「課金公嬤」贊助製作三十件志工背心。

    牙醫聲援 提供外牆、午晚餐

    既是志工也是「課金公嬤」的埔里自然牙科診所醫師林彥璋，半個月前提供診所外牆供罷馬團體懸掛首面大型宣傳看板，並將建物二樓供罷團使用，還請自家廚師幫罷團準備午、晚餐，菜色好吃兼顧營養，讓罷團感動不已，也更有動力繼續衝刺。

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