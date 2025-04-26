北市堤外久停車輛拖吊 擬縮短為22天

台北市交通局擬修正相關法案規定，將堤外停車場久停車輛強制拖吊流程縮短為廿二天。（資料照）

2025/04/26 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕每逢大雨，政府宣布管制水門，堤外停車場都有車輛未在期限內移置而遭強制拖吊。台北市交通局停車管理工程處為降低久停車輛造成的拖吊工作負擔，擬修正相關法案規定，將久停車輛強制拖吊流程自四十五天大幅縮短為廿二天，草案預計本會期送進市議會審議。

降低拖吊負擔 草案將送議會審議

受到極端氣候影響，近年來常有突發性大雨發生，若無法即時將停放在堤外的車輛駛離，就會產生車損。台北市政府自二○二三年實施疏散門只出不進四小時後拖吊管制，並於實施管制前中後發送簡訊提醒，統計去年三次颱風，拖吊車輛數呈下降趨勢。

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停管處管理及職安科科長楊遠明說明，目前停放堤外車輛若達卅天就會張貼久停公告，張貼公告後十五天若車輛仍未移置，就會強制拖吊到停管處的放置場；停管處提出修正草案，要將久停車定義縮短至停放十五天，張貼公告後強制拖吊時間則縮短至七天，也就是久停強制拖吊流程會從四十五天大幅縮短至廿二天。

停管處處長劉瑞麟表示，希望修正草案在本會期送進議會審議，已與警察局及其他單位開會討論，草案送到法務局後會經專家學者討論再送到市政會議，預估大概五月底、六月初可送到議會。

楊遠明說，五月至十一月底的汛期即將到來，停管處每月都會定期清查久停車輛，提醒民眾於豪大雨期間應留意氣象報告，留意水情資訊配合移車，以免遭拖吊及裁處罰鍰。

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