為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市堤外久停車輛拖吊 擬縮短為22天

    台北市交通局擬修正相關法案規定，將堤外停車場久停車輛強制拖吊流程縮短為廿二天。（資料照）

    台北市交通局擬修正相關法案規定，將堤外停車場久停車輛強制拖吊流程縮短為廿二天。（資料照）

    2025/04/26 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕每逢大雨，政府宣布管制水門，堤外停車場都有車輛未在期限內移置而遭強制拖吊。台北市交通局停車管理工程處為降低久停車輛造成的拖吊工作負擔，擬修正相關法案規定，將久停車輛強制拖吊流程自四十五天大幅縮短為廿二天，草案預計本會期送進市議會審議。

    降低拖吊負擔 草案將送議會審議

    受到極端氣候影響，近年來常有突發性大雨發生，若無法即時將停放在堤外的車輛駛離，就會產生車損。台北市政府自二○二三年實施疏散門只出不進四小時後拖吊管制，並於實施管制前中後發送簡訊提醒，統計去年三次颱風，拖吊車輛數呈下降趨勢。

    停管處管理及職安科科長楊遠明說明，目前停放堤外車輛若達卅天就會張貼久停公告，張貼公告後十五天若車輛仍未移置，就會強制拖吊到停管處的放置場；停管處提出修正草案，要將久停車定義縮短至停放十五天，張貼公告後強制拖吊時間則縮短至七天，也就是久停強制拖吊流程會從四十五天大幅縮短至廿二天。

    停管處處長劉瑞麟表示，希望修正草案在本會期送進議會審議，已與警察局及其他單位開會討論，草案送到法務局後會經專家學者討論再送到市政會議，預估大概五月底、六月初可送到議會。

    楊遠明說，五月至十一月底的汛期即將到來，停管處每月都會定期清查久停車輛，提醒民眾於豪大雨期間應留意氣象報告，留意水情資訊配合移車，以免遭拖吊及裁處罰鍰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播