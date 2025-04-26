高捷第5處地下街 拚年底開放

R11高雄車站站的動漫街人氣高，也吸引不少民眾專程前往。（記者王榮祥攝）

2025/04/26 05:30

選定R11高雄車站北側 延伸南側動漫主題 搭配3C、電玩周邊等

記者王榮祥／專題報導

高雄捷運三年內陸續開啟四處地下街商場，檢視擁有地下街的車站運量、較地下街營運前顯著提升逾十％；高捷分析好逛的車站可帶進非通勤通學的「新人潮」，正積極策劃第五處地下街，邀更多民眾來捷運站逛逛。

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3年內已開啟4處 帶進非通勤通學人潮

高捷現有四處地下街分別為R8三多商圈站的參DUO（十七店）、R10美麗島站的城市休憩站（廿五店）、R11高雄車站站的ACG一番街（廿九店）、R16左營站快客市集（八家）。

四處地下街中，R10城市休憩站二○二二年七月最早營運，R11的ACG一番街、也是年輕人較熟悉的動漫街在二○二三年十二月開張，全台唯一蜜柑專櫃坐鎮的R16快客市集去年七月亮相，R8參DUO去年十二月上市。

高市演唱會經濟、大型活動刺激，高捷近三年運量突飛猛進；高捷本身也努力開拓客源與商機，結合民間創意策畫好逛好玩的地下空間。

高捷檢視四處規劃有地下街的車站運量，以去年十二月為基準，平均日運量都破一萬人次，與各站地下街營運前比較，顯著提升逾十％，且扣除通勤通學客群外，出現一批以逛街為主要目的的新人潮。

車站運量較地下街營運前提升逾10％

高捷分析，便捷的運輸、好逛好玩的場域，加上天氣太熱等因素，吸引越來越多乘客願意在地下街停留，甚至是專程來地下街消費與休憩。

看好整體趨勢，高捷正持續開闢內容更豐富、更有魅力的地下街，下一站設定R11高雄車站北側，初步將規劃為南側動漫主題的延伸，並搭配3C周邊、電玩周邊、餐飲、休閒及部分商務空間，目標今年底開放。

其他車站也會積極檢討站內可用空間，以小型招商營運為目標，逐步熱絡商業活動與提升當站運量，有一定規模後才做商場式考量。

對於高捷動漫街擴大，高市議員許采蓁持正面看法，認為有助於活絡地下街商機與整體運能；高市議員張博洋也肯定高捷積極作為，同時期待台鐵高雄車站也能加速商業機能開發。

就讀高雄某大學三年級的王同學希望動漫街再多些店，規模再大一點；在城市休憩站與朋友聚會的陳先生喜歡涼快、舒適的用餐環境，建議高捷可跟地方知名小吃合作。

高捷R10城市休憩站二○二二年七月營運，成為不少民眾休憩、聚會空間。（記者王榮祥攝）

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