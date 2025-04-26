藍委林思銘 被爆駕照吊扣仍無照上路

時代力量發言人鄭宇焱（左）、政策研究員林靖豪（右）25日赴交通部轉交民眾檢舉國民黨立委林思銘疑似在駕照遭吊扣期間，仍無照駕車上路的事證，呼籲交通部追查到底。（記者廖振輝攝）

2025/04/26 05:30

〔記者吳亮儀、劉宛琳／台北報導〕國民黨新竹縣立委林思銘曾被爆交通違規遭記點、且逾期未繳罰款，時代力量成員昨前往交通部遞交檢舉資料。時力發言人鄭宇焱表示，林長期在駕照吊扣期間開車上路，違反多項交通規則遭開罰，更涉嫌無照駕駛，時代力量接獲民眾檢舉，呼籲交通部依法調查處理；林思銘則反控時力濫用他的個資，他將進行法律追究。

時力檢舉 籲交通部查辦

根據時力接獲的爆料，林思銘過去被開罰三百多次，且被大量記違規點數，駕照被吊扣，吊扣期間更因違反交通規則被開罰，涉及無照駕駛，應裁處六千到二萬四千元罰鍰，並吊銷執照，呼籲交通部主動調查、依法處理。

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時力痛批，林思銘不把交通法規、用路人安全放在眼裡，早已不適任立委。

時代力量政策研究員林靖豪說，林思銘已經違規達三百多次，之前被爆出多次交通違規時，稱車不是自己開的，推給司機助理，把罰單跟記點都轉給助理，自己卻不斷開車上路；若上述情形屬實，代表台灣駕照制度形同虛設，呼籲交通部徹底檢討。

交通部公路局表示，林思銘部分屬於個資，不便說明。有關汽車駕駛人於道路駕駛汽車行為有無違規，須由行經當地之警察機關依法稽查，無法律授權的人無法逕行認定他人有無違規行為。

林思銘反控時力竊個資

林思銘回應時質疑，有心人士是否又竊用他的個資查詢？如此濫用個資的行為實令人不齒，立委的個資尚且如此被輕易竊用，更何況是一般市井小民？他會研擬進行法律上追究，以正視聽。林思銘說，他要敬告相關綠營側翼，勿藉此橫生事端。

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