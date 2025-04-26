兒少網路被害人 1年增3成

家扶基金會調查發現，半數兒少不知社群隱私設定，網路安全知識待加強，呼籲家長關注孩子上網的「數位足跡」，共同守護兒少。（記者吳柏軒攝）

2025/04/26 05:30

半數沒聽過「數位足跡」 還經常公開生日、照片、姓名

〔記者吳柏軒／台北報導〕網路犯罪近五年成長超過三倍，兒少被害人一年增加逾三成，家扶基金會昨公布調查，發現兒少有半數不知社群媒體隱私設定位置、沒聽過「數位足跡」，還經常公開生日、照片與姓名等個人資料，呼籲家長跟孩子教學相長，過濾網路追蹤者、不要輕易傳照片等，守護孩子網路安全。

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家扶執行長周大堯表示，推動四二八為兒童保護日，重視兒少網路安全意識。家扶社工處主任蔡雯璟說，警政署統計，網路犯罪近五年成長三三○％、兒少被害人一年增卅三％，故啟動「兒少數位足跡調查」，鎖定九到十七歲兒少，蒐集八六三○份問卷進行分析。

蔡雯璟表示，調查顯示，逾八十三％兒少會使用社群，分享生活照片、心情文字，甚至所在地點，並認為可在社群公開的前三項個資為生日、自己照片與姓名；但逾半數不知道社群或平台的隱私設定位置，四十八％沒聽過數位足跡，若帳號被拿去詐騙或冒充時，近一成不打算處理。

畫面外流受威脅 又不敢告訴家長

諮商心理師王雅涵則分享，有國中少女在網路認識四年男友，沒見面但都透過視訊看彼此洗澡，甚至「電愛」（透過視訊與聲音雙方自慰給對方看），提醒兒少網上洩露隱私照、畫面都可能外流，兒少可能受威脅，又怕被家長罵，反將過錯歸責自己。

家扶台北青角督導鮑智傳呼籲，家長跟孩子的連結非常重要，但要用生活化語言討論網路，才能透過蛛絲馬跡察覺孩子遇到的特殊事情；王雅涵建議，家長可跟孩子談社群媒體的使用權，但並非擁有權，制定手機使用規範，也要將IG等社群帳號設定非公開，每個月親子一起檢視追蹤名單等。

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