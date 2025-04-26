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    目睹3月嬰遭強灌奶 父怒控變態虐嬰老手 一定提告

    貝寉佳托嬰中心外可見嬰兒床。（記者李惠洲攝）

    貝寉佳托嬰中心外可見嬰兒床。（記者李惠洲攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市貝隺佳托嬰中心發生虐嬰案，初步調查有八名嬰兒受害，被害人父親目睹三月大孩子被強灌奶、呼巴掌畫面，怒控涉嫌施虐楊女是變態「虐嬰老手」，一定提告。

    L姓被害幼兒父親表示，二月間因「吹哨者」發現孩子多處瘀青，向高市社會局反映，後續檢警介入調查，才讓這件令人毛骨悚然事件曝光。

    粗暴對待小孩 氣憤又心痛

    他說，社會局於四月間登門拜訪，拿出許多他三月大孩子受虐監視器畫面，看到施虐者直接打開奶瓶罐蓋子強灌奶、呼巴掌，或是未保護嬰兒頸部下，粗暴像抱玩具一樣抱起孩子，他氣憤又心痛。

    累犯冒名騙家長 最可惡

    他表示，最可惡的是，楊女冒用另一個合格老師的名字，讓家長在不知情情況下，將孩子送到一個累犯保母手中。

    L父指出，貝隺佳面對調查時，對警方要求拿出監視器畫面百般推託，且隔了一段時間才提供，他懷疑，有些畫面已經被刪除，受害嬰兒不只八個。

    L父怒控楊女是「虐嬰老手」，若非看到影片，根本不知道孩子受了這種苦。L父不敢再將孩子送到托嬰中心，目前委託友人照料，更強調一定會告到底。

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