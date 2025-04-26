14年前忘餵藥害死男嬰 裝沒事抱屍還給家長 和解緩刑

被控虐待8童的楊姓女負責人，14年前曾忘餵藥害死小孩，還裝沒事把「屍體」還給家長。圖為示意圖

2025/04/26 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「借殼重開」的高雄市貝寉佳托嬰中心，原掛名楊姓女負責人被起底，曾於二○一○年時忘記幫感冒的男嬰餵藥，導致男嬰急性支氣管性肺炎引發呼吸衰竭死亡，還假裝沒事把屍體抱還給家長，事後她與家長和解，才被法官輕判緩刑二年。

判決指出，楊姓女子於二○一○年二月廿五日起，受張姓夫妻委託，廿四小時照顧未滿週歲的男嬰，當時已有感冒症狀，家長也拜託楊女幫忙餵藥，但楊女疏於注意，讓男嬰一直睡沒將他喚醒餵藥，導致男嬰於廿六日晚間十點○七分死亡。

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男嬰過世後，楊女以「和家人去夜市吃宵夜」為由，當晚十點廿分把男嬰屍體抱回張家，裝沒事離開，張家父母見兒子沒有呼吸心跳，急忙帶去醫院急救，但已經無法挽回稚子生命；事後，楊女坦承是自己忘記餵藥，才導致男嬰死亡，賠錢與家屬達成和解後，被法官依業務過失致人於死罪判徒刑六月，得易科罰金，另緩刑二年。

另抓3月大男嬰撞椅致瘀傷

楊女除害死張家男嬰外，也曾於同年四月時，照顧一名三月大男嬰離開餐椅時，連續撞擊椅子三次，導致男嬰右大腿瘀傷，男嬰回家後被母親發現有傷，送醫治療後報警。

男嬰媽媽傳訊狂罵：「您知道三個月小孩也不能這樣抱的嗎」、「您的反應造就他更大的傷害」，楊女自知理虧認錯「是我錯了」、「我感到非常抱歉」，被依過失傷害罪判徒刑三月，得易科罰金。

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