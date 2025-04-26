虐嬰慣犯 借殼開班又施虐

高雄市貝寉佳托嬰中心遭勒令停辦。（記者李惠洲攝）

2025/04/26 05:30

高雄貝寉佳托嬰中心 31名嬰幼兒中有8人疑似受虐 勒令停辦

〔記者洪臣宏、王榮祥、蔡清華、林惠琴／綜合報導〕高雄市貝寉佳托嬰中心「借殼重開」二度虐嬰，卅一名嬰幼兒中有八人疑似受虐，嬰兒被強灌牛奶、打巴掌、幼兒被強餵副食品等，高市社會局昨天勒令停辦，對兩名施虐保母分別重罰四十八萬及六萬元、卅年不得照護幼童；橋頭地檢署四月初發動搜索，將朱姓負責人、楊姓與董姓員工，依涉嫌偽造文書等罪分別以四萬至一萬元不等交保。

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2施虐保母 卅年不得照護幼童

經查，施虐者其中一人竟是先前有過虐嬰紀錄的楊姓保母，她曾有過失傷害、業務過失致死等前科，開設的托嬰中心於二○二三年五月歇業，去年二月再以其先生朱男擔任負責人，在同地址更名持續收托營運，自已則是「借人頭」冒名從事保母工作。

以先生之名原址開托嬰中心 累犯「借人頭」冒名當保母

高市社會局表示，案發前曾無預警前往該托嬰中心加強訪視稽查四次，今年二月十九日受理通報後，查看二月十日至十二日監視器，赫然發現尚有其他幼童受害，通報檢警啟動偵查，以托嬰中心有借牌（偽造文書、前負責人借用楊姓保母證照申報）等違法行為，陸續找到更多證據，接續在四月中旬終止契約。目前已經有四名家長對托嬰中心提出告訴。

社會局指出，貝隺佳托嬰中心兩名工作人員不當照顧行為，違反兒童及少年福利與權益保障法事實明確，裁處楊姓保母四十八萬元罰鍰並將公告姓名（若未提訴願卅天後公告），另一位已離職董姓保母裁罰六萬元，並限制兩人最長卅年內不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員。

高市議員李雅慧說，多名家長指控，楊姓保母於二○一○年迄今有多次不當行為，卻仍持續從事保母工作，應檢討審核立案機制，避免憾事再次發生。高市社會局長葉玉如指出，涉案者第一次虐童後五年內不得從事托嬰，第二次虐童就是卅年內不得再照顧嬰孩（不得擔任兒少福利機構負責人或工作人員）。

社會局指出，該托嬰中心更換負責人重新立案，因新負責人並未違反兒少法規定，經函詢中央，認朱姓負責人無兒少法第八十一條消極資格不符合情形，才核准立案。將會把此案例帶到中央，討論修法強化監控機制，以防類似情況。

衛福部社會及家庭署代理署長周道君表示，若有借殼重生情形，實質上就要釐清作業程序，未來如何在行政技術上辨識申請者與曾經違規者是同一人或同一團隊，會再與地方政府研議，避免悲劇重演。

高雄市貝寉佳托嬰中心驚傳虐嬰，高市社會局以事證明確勒令停辦。（記者李惠洲攝

高市議員李雅慧（左）接獲家長陳情，指控楠梓某托嬰中心涉及不當對待嬰孩，社會局副局長葉玉如說明處置經過。（記者王榮祥攝）

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