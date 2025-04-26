台中驚傳賣狗肉 還掃出晶片

江和樹佈線取得業者販售的違法毛小孩肉品。（江和樹提供）

2025/04/26 05:30

不肖繁殖場疑轉賣毛孩

〔記者蘇孟娟、楊媛婷／綜合報導〕台中市議員江和樹昨日驚爆台中有狗肉黑市，不肖繁殖場業者疑賣退役毛小孩給非法集團，在網站上以「寵物補給品」等名義販售，甚至石虎肉都有賣，他佈線蒐證，花三千五百元買到四斤狗肉，已將相關資料提交台中市動保處查處。

警火速逮賣狗肉兩嫌

警方則火速偵辦，台中市警局大甲分局根據江和樹提供資料，昨日下午逮捕兩名嫌犯帶回偵訊，江和樹則盼檢警嚴辦以儆效尤。

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江和樹指出，去年十月接獲爆料，他自行上網與肉品賣家私訊，表示要買狗肉，購買商品還有「通關密語」，「營養品」是狗肉、「補給品」是貓肉，「超級補給品」是石虎肉，可指定肉品及部位。業者為證明有賣石虎肉，還拍攝一段已遭槍殺的石虎影片取信於人。

江和樹連繫販肉集團，假稱要買整隻狗辦烤肉趴，業者回覆只賣「去頭去尾」的肉品，若買整隻約廿斤，每斤七百元，若單買分切肉每斤一千五百元，數天後業者通知「處理好了」兩小時後取貨。

江和樹派人佯裝顧客跟對方約在一處停車場交易，花三千五百元買一塊狗頸肉，業者還送葱薑，肉中竟然還有晶片，相關過程均錄影，已在本月廿三日舉報。

不過，新竹縣流浪動物珍愛協會發聲明表示，為此事佈局逾七個月，江和樹未參與部署或執行任何行動，僅限於階段性協調會議的部分接洽，卻擅自公開協會提供的資料，導致全台查緝行動破局，將委請律師團隊提起檢舉與告訴；江和樹則回應，非外界所指收割及阻擋警方辦案洩密之行為。

吃貓狗肉 罰錢還可公布姓名

農業部動保司副司長陳中興指出，我國動保法規定犬貓屬於伴侶動物，不得宰殺並販售，購買、食用貓肉狗肉等，也同樣會被開罰五到廿五萬元罰鍰，還可對外公布其姓名與照片。

另石虎為我國瀕危的保育類野生動物，未報請主管機關同意前，都不可獵捕宰殺，若獵捕宰殺石虎，會處六個月以上、五年以下有期徒刑，並併科新台幣卅萬元以上、一百五十萬元以下罰金。林保署署長林華慶指出，針對疑似販售石虎肉等情況，已通報保七總隊，詳細追查了解。

中市議員江和樹佈線取得業者販售的違法毛小孩肉品，向動保處檢局促查。 （江和樹提供）

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