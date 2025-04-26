新北祈福列車 「神助攻」壓軸2路線起跑

新北市祈福列車十條「神助攻路線」，昨起開放「秘境魔幻路」、「點石成金路」兩條壓軸路線；圖為三重義天宮。（民政局提供）

2025/04/26 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市祈福列車十條「神助攻路線」，昨起開放「秘境魔幻路」、「點石成金路」兩條壓軸路線，市府民政局表示，「秘境魔幻路」精選淡水無極天元宮等八處宗教與自然交織的「美照製造機」；「點石成金路」則是向礦工致敬的祈福巡禮，六間宮廟橫跨三峽與金瓜石、九份地區。此外，六月卅日前完成指定打卡任務，可至黃金博物館免費體驗坑道。

「秘境魔幻路」八處廟宇包含櫻花天壇雙景合一的淡水無極天元宮、有「貓廟」之稱的三重義天宮；因特殊建築視角及東洋風情成為攝影熱門地的汐止拱北殿、聖德宮，海景環繞的貢寮靈鷲山無生道場、沙灘秘境東興宮、俯瞰山嵐美景的坪林南山寺、百年基督教古蹟淡水禮拜堂。

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「點石成金路」包括金瓜石地區勸濟堂、九份福山宮、聖明宮與明聖宮，以及三峽行修宮、長福巖清水祖師公。

即起至六月卅日期間，完成瑞芳區四間寺廟（勸濟堂、福山宮、九份聖明宮、九份明聖宮）任二間打卡，即可憑紀錄至黃金博物館免費體驗坑道，每日限額十名。

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