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    「台灣的眼睛」 三貂角燈塔慶點燈90年

    三貂角燈塔有足球形的航路雷達，造型特殊。 （記者盧賢秀攝）

    三貂角燈塔有足球形的航路雷達，造型特殊。 （記者盧賢秀攝）

    2025/04/26 05:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕台灣極東的燈塔三貂角燈塔，又被稱為「台灣的眼睛」，五月一日點燈九十週年，航港局籌劃一系列活動，希望民眾走訪純白的燈塔、足球形的航路雷達及浪漫拍照的聖地。

    30日辦草地音樂會

    新北市貢寮區的三貂角燈塔，在台灣極東峽角上，因三貂角附近海域事故頻傳，經常發生船舶觸礁沉沒，因此籌建燈塔，在一九三五年點燈，早期是國防軍事的管制區，一九九二年與高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔，是第一批對外開放的燈塔。

    三貂角純白色的燈塔還有足球形的航路雷達，造型很特殊，每廿八秒連閃白、紅光二次，像是穿著一身白色洋裝的少女對著美麗海洋眨眼，因此又被稱為「台灣的眼睛」，在夜晚以溫暖光芒，照亮討海人回家的路。相關單位近年陸續興建希臘風涼亭，以及愛心裝置藝術，處處充滿甜蜜浪漫的氛圍，不少新人在此拍婚紗，同時也是日出迷攝影聖地。

    為迎接三貂角燈塔點燈九十週年，航港局舉辦「極東之光 歷久彌新」系列紀念活動，四月卅日傍晚的草地音樂會開場，在悠揚音樂下與民眾一起迎接三貂角燈塔九十週年點燈，此外，還有「印象三貂角–明信片集章」、「問答抽好禮」及「探索燈塔之旅–主題集章」，活動可上航港局臉書查詢。

    台灣極東的燈塔三貂角燈塔，又被稱為「台灣的眼睛」，五月一日點燈九十週年。（記者盧賢秀攝）

    台灣極東的燈塔三貂角燈塔，又被稱為「台灣的眼睛」，五月一日點燈九十週年。（記者盧賢秀攝）

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