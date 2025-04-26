浪漫山城小旅行 「三芝桐樂會」明登場

桐花的花朵落下猶如飄雪美景。 （三芝區公所提供）

2025/04/26 05:30

〔記者羅國嘉、黃子暘／新北報導〕「五月雪」油桐花四月底至五月初是最佳賞花期，新北市三芝區公所明天在賞桐步道陽光路入口廣場將舉辦「三芝桐樂會」，結合桐花小旅行、藝文展演與客家文化體驗。新北市府勞工局與泰國貿易經濟辦事處明天上午七點起在新店碧潭風景區東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」，有泰國傳統舞蹈、泰拳表演，還有美食及小農市集。

結合展演、客家文化體驗

三芝區長賴小萍指出，客家傳統文化協會將帶來的客家歌謠、太鼓、胡琴、月琴與古箏等多元藝文表演。為推廣客家茶文化，現場也設有傳統茶席體驗與茶道示範。

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前600名可獲美食兌換券

前六百名報到者可獲五十元美食兌換券，兌換草仔粿、在地農產品等小吃，且民眾在「賞桐藝文廣場」打卡留言並上傳，即可獲得限量桐花主題口罩。

現場也設有藝術彩繪課程，由專業藝術家帶領創作桐花相關作品，讓參與者留下回憶。

賴小萍表示，去年山陀兒颱風倒了多棵油桐樹，公所補植二一五棵油桐樹，並爭取客委會補助五百萬元整修賞桐步道，結合社區資源與客家文化設施，打造完善的桐花輕旅行體驗。

明天在在新店碧潭風景區東岸廣場舉辦「泰國潑水節暨移工歡樂健康路跑活動」，勞工局長陳瑞嘉說，今年活動以路跑作為主軸，也安排泰國僧團舉行誦經祈福儀式，表演陣容包括泰國女星Kaimook與歌手Bam Phailin，活動當天提供限量免費美食兌換券，還有青農「希望市集」讓民眾感受泰式風情。

陳瑞嘉指出，現場安排義剪、慈濟健檢、視障按摩、星象占卜及移工法令宣導等服務，並有摸彩活動，有機會帶回3C產品等禮物。

新北市三芝區公所27日在賞桐步道陽光路入口廣場將舉辦「三芝桐樂會」。 （三芝區公所提供）

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